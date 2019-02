La noticia se viralizó rápidamente: el hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, fue detenido el domingo y acusado de haber cometido tres robos en Vicente Lopez junto a Octavio Laje, hijo de Guillermo Laje, un ex diplomático

"Estoy muy mal, no entiendo nada. No sabemos demasiado hasta que declare en la Fiscalía Por ahora no daré notas, por la tarde tendré más claro el panorama", se sinceró Federica Pais con PrimiciasYa.com.