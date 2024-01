El Gobierno de Javier Milei confía en que logrará la aprobación antes de fin de mes de la Ley Omnibus que se empezará a discutir hoy en comisiones de la Cámara de Diputados, mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que los ministros irán al Congreso a exponer sobre los alcances de una iniciativa para la que 'no se negocia el norte pero sí se aceptan sugerencias'.

El proyecto comenzará a ser debatido en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, que se reunirá a partir de las 14 y que contará con la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque aún se desconoce qué ministros concurrirán a la Cámara baja y cuáles lo harán vía Zoom.

El miércoles, en tanto, los diputados continuarán trabajando en el plenario de esas comisiones de 9 a 20.

'Confiamos en que este mes va a tener aprobación la ley', dijo ayer Adorni, además afirmó que 'llama la atención que gente que ha dedicado toda su vida a la política no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina y cuestionan algunos aspectos, que no tiene sentido hacer', en referencia a la oposición. En esa misma línea se expresó el presidente de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que 'no se negocia el norte ni las ideas' sobre la ley ómnibus pero aclaró que 'sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino hacia la libertad de los argentinos'.