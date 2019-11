El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, adelantó este sábado que su gremio pedirá un bono compensatorio para fin de año tal como lo viene solicitando en los últimos tiempos en vísperas de las fiestas navideñas.



"Nosotros desde hace 8 o 9 años venimos pidiendo un bono y lo vamos a pedir como siempre ", dijo Moyano en radio Mitre, diferenciándose así de otros sindicalistas que evitaron pronunciarse al respecto.



"La expresión de que no lo van a pedir lo dijo Andrés Rodríguez, de UPCN, pero nosotros lo vamos a pedir porque creemos que es necesario porque la situación está muy difícil", añadió.



Cabe recordar que, Rodríguez manifestó esta semana que "ante la complicada situación que atraviesa el país" su sector "no pedirá un bono navideño ni de fin de año". Ahora, habrá que esperar para saber qué medidas tomará el resto de los gremios respecto a este plus.

