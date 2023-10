En la recta final de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales del domingo, el ministro de Economía y también candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, puso en marcha una jugada política sin precedentes y que busca refrendar la gestión sobre la política de subsidios del peronismo: abrió un registro para que los usuario de los servicios de transporte público renuncien voluntariamente a los subsidios y así pasar a pagar la tarifa plana, una suerte de encuesta que luego mostrarán -seguro con pocas o ninguna renuncia- para desacreditar las críticas sobre los subsidios de los candidatos de la oposición.

El registro estará abierto desde el viernes y quien quiera sostener el subsidio no tiene que hacer absolutamente nada. Se trata de una maniobra electoralista para instalar que nadie renunciará porque la gente no podría viajar sin el subsidio del Estado. Así el Gobierno busca dejar al descubierto como "inviables" las propuestas de los candidatos presidenciales de la oposición que pretenden reducir los distintos subsidios y terminar con el "populismo tarifario" y que el usuario abone una tarifa más acorde con el costo real de los servicios.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Transporte, el massista Diego Giuliano, que argumentó que la renuncia de los pasajeros a recibir subsidios y pagar las tarifas plenas del transporte público "permitirá que esos montos que el Estado nacional dispone para ese fin sean derivados a los sectores de mayores necesidades".

En el caso específico del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), el pasaje de colectivo para los usuarios que decidan renunciar a los subsidios pasaría a ser de $700 por viaje, ejemplificó Giuliano.

La alternativa, anunciada por el funcionario nacional en una conferencia de prensa en el edificio del Ministerio de Economía, estará disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y se podrá gestionar desde el 20 de octubre a través de la web argentina.gob.ar/SUBE.

De acuerdo a lo manifestado por Giuliano, la medida entrará formalmente en vigencia a partir del 27 de octubre. En el caso de los colectivos, y hasta que los datos de la renuncia sean procesados, también se podrá solicitar al chofer abonar de manera directa la tarifa plena.

"Estamos en el medio de una campaña electoral donde algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte, por eso dictamos una resolución y estamos dando la opción, a partir de mañana, de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse", explicó Giuliano.

A renglón seguido aclaró que "quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada", lo que muestra la falta de seriedad de la propuesta.

Giuliano apuntó que "el subsidio al transporte es una política de Estado que queremos sostener" e invitó a las provincias a adherirse a esta opción de seguir con el subsidio al transporte o de no recibir a partir del 27 de octubre la asistencia del Estado. "Nos parece importante que la sociedad sepa de qué se tratan los subsidios al transporte que beneficia a los pasajeros y pasajeras", remarcó.

Para efectuar la renuncia al subsidio, es necesario tener la SUBE registrada con los datos correspondientes y cada usuario deberá explicitar que quiere renunciar a la tarifa subsidiada que existe en el transporte público. Luego, deberá completar el formulario de renuncia al subsidio que se va a encontrar en la web de SUBE (www.argentina.gob.ar/SUBE). El mismo tiene validez como declaración jurada y estará disponible desde el 20 de octubre próximo.