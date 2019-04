A un mes de haber recibido el alta, Jorge Lanata debió ser internado otra vez en la Fundación Favaloro

Jorge Lanata está internado desde el fin de semana en la Fundación Favaloro, institución a la que ingresó para tratar un problema en su cadera. Según indicó Ángel De Brito este martes en Los ángeles de la mañana, el periodista se ausentó a su programa de Radio Mitre porque todavía le están realizando estudios.

"Tiene un problema en una de sus rodillas por la diabetes y eso le ocasionó problemas en la cadera: renguera", detalló el conductor del ciclo de El Trece.

El periodista ingresó el fin de semana a la institución para realizarse unos estudios que puedan determinar el problema que tiene en su rodilla y que derivó en su cadera. Por pedido de los médicos y de los análisis a los que se está sometiendo, quedó internado a la espera del alta médica.

Según pudo saber Teleshow, las últimas dos semanas sus compañeros lo vieron utilizando un bastón para movilizarse y también notaron que tenía mucha dificultad para reincorporarse de su silla.

"No es nada grave", llevó tranquilidad De Brito destacando que esta internación nada tiene que ver con el episodio de gastroenteritis que tuvo hace más de un mes por el cual estuvo casi 20 días internado en la Fundación Favaloro.

En octubre de 2018, el periodista tropezó y se cayó durante un evento en el CCK mientras estaba acompañado por su colega Marcelo Longobardi: "Veíamos charlando y de repente… Jorge se tropezó con algo que no vimos ni Mariano ni yo. Él fue el destinatario. Se cayó mal, fue una escena sangrienta porque se cortó la rodilla. Le rebanó el traje naranja. Armamos un operativo para enviarlo de modo directo al Hospital Británico porque había que sacarle una radiografía para ver si no se había roto algo en la rodilla. La última noticia que tengo es que fue 'solo un golpe'", contó el conductor en su momento.

La última internación

"Estuve 11 días en terapia intensiva", contó el 25 de marzo cuando retomó su actividad laboral. "Fue un momento raro. Me dormían para hacerme estudios y por otro, las drogas, como la anestesia en mí funcionan raro. Se mezclan y no me pueden despertar". Ante la consulta del diagnóstico, el periodista explicó: "Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros".