La justicia investiga a través de fotos, filmaciones y testimonios de pobladores si algunos focos de los incendios en la Comarca Andina, en la Patagonia, que afectaron a 200 viviendas -en muchos casos con pérdidas totales- se originaron en el tendido eléctrico, mientras brigadistas continuaban hoy combatiendo el fuego.



Desde Chubut, donde recorrió las zonas afectadas, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, sostuvo que “la situación hoy está muchísimo mejor que el día martes, que fue cuando se produjo el incendio porque el miércoles comenzó a llover y hoy también, y alejó el fuego de las poblaciones”.



Cabandié dijo que si bien la lluvia registrada en las últimas horas ayudó, “la situación del fuego no terminó, los focos ígneos están contenidos pero no del todo apagados”, agregó.



“La cercanía del fuego afectando a las casas se ha detenido, pero también hay que lamentar que el fuego alcanzó a más de doscientas casas de la zona y sigue habiendo once personas de las cuales no conocemos el paradero", agregó el ministro.



El funcionario manifestó además, que la intencionalidad de los incendios "se manifiesta a partir de la simultaneidad en el inicio en siete localidades, las que en un lapso de tres horas tuvieron fuego” y consideró que se evidencia que la situación es “muy planificada”.



"Está llegando un cuerpo de peritos de la Policía Federal Argentina solicitado por la Justicia para que haga un relevamiento y pueda detectar material combustible, lo que daría cuenta de la intencionalidad de los focos ígneos”, detalló el funcionario nacional.



En Chubut trabajan 112 brigadistas de incendios forestales convocados por el SNMF del Ministerio de Ambiente, con el apoyo de 4 autobombas, 13 pick up y una camioneta trafic, destacó la cartera de Ambiente en un comunicado.



Además trabajan tres aviones y un helicóptero, que operan de acuerdo a las condiciones meteorológicas.



La cartera destacó que en Chubut "hay tres focos activos: en Tehuelches (Solís) y en Cushamen (Cerro Radal y Las Golondrinas). Se han controlado otros focos en Cushamen (Cholila y Las Pataguas) y en Futaleufú (Población Carril y El Comisario). Mientras que el de Cushamen (El Blanco), está extinguido".



Cabandié precisó que los incendios dejaron “daños tremendos en los servicios públicos: no hay agua en Lago Puelo, en Epuyén, El Maitén ni en Las Golondrinas; no hay electricidad”.



Recordó que se presentó “ante la Justicia para que justamente sea la Justicia la que investigue si hubo intencionalidad” y en relación a los evacuados, explicó que “la situación está contemplada en distintas ciudades”, y que algunas personas se encuentran alojadas en “El Bolsón, en Epuyén o El Maitén”.



En cuanto a la intencionalidad del fuego, el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, sostuvo que "el 95% de los fuegos se inician por causas no naturales", y afirmó que "está prácticamente determinado, por los testigos, que el fuego del sur fue iniciado en varios focos simultáneos de una manera muy orquestada, planificada, y se presume que está muy asociado a un conflicto socioeconómico que está viviendo la provincia de Chubut".



En tanto, los investigadores determinaron al menos dos puntos de origen de los incendios que afectaron la Comarca Andina del paralelo 42 sobre el extremo noroeste de Chubut, "siguen la línea del tendido eléctrico".



Los elementos de prueba fueron aportados al fiscal general de la oficina única de Esquel, Carlos Díaz Mayer, que lidera la investigación.



La actividad de los peritos concluyó anoche con los últimos datos recabados de damnificados por los incendios que retornaron a Chubut tras haberse autoevacuado en viviendas de familiares en la localidad rionegrina de Bariloche debido al avance del fuego sobre sus casas.



"La policía concluyó anoche el trabajo de aportar pruebas, fotos, filmaciones y testimonios a pobladores con los que se elaboró un informe que fue elevado al fiscal", dijo a Télam el subjefe de la policía de Chubut, Néstor Gómez Ocampo.



El lugar más afectado es el conocido como "parcela 26" en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de la localidad chubutense de Lago Puelo, cerca del límite con Río Negro.



En este contexto, el Club Andino Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), organizaciones sociales y familias porteñas con vínculos en El Bolsón comenzaron a recibir hoy donaciones que serán distribuidas en las zonas afectadas por los incendios.



La Red Solidaria Bariloche, Cáritas Bariloche y el Grupo Scout organizaron una colecta a partir de hoy y hasta el domingo en el Gimnasio Municipal 2, ubicado en La Paz y Rolando, de esa ciudad entre las 10 y las 20 horas.



