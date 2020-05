Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), aseguró este martes que 10.000 comedores de todo el país no reciben la asistencia alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social y, pese a que se reconoce oficialista, se mostró muy crítico de este sector del Gobierno: "Ahora no roban y no hacen".

Al referirse a las denuncias por sobreprecios en la compra de alimentos que realizó la cartera que conduce Daniel Arroyo ante el avance del coronavirus, el dirigente social cuestionó el sistema de licitaciones del gobierno pero aclaró que no es un problema de Alberto Fernández sino que se trata de una cuestión "estructural" de la Argentina.

"Yo creo que todavía no se resolvió (los sobreprecios en las compras) porque termina ganando esto concepto del roba pero hace. Es un sistema que no aplica el sentido de realidad y pasa también en la obra pública. En este momento no roban y no hacen, por lo menos en el tema alimentos", sostuvo en diálogo con radio La Red.

Y continuó: "El problema es cuando no podés resolver los problemas de la realidad de manera eficiente".

En este sentido, Grabois afirmó que 10 mil comedores comunitarios -principalmente los del interior del país- no reciben los alimentos que envía el Gobierno. "Ocurre desde hace un mes y medio", detalló.

El dirigente apoyó las medidas para asistir a las familias más postergadas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero remarcó fallas en otros aspectos. "Cuando pregunto en el Ministerio de Desarrollo Social me dicen que se está resolviendo, pero cuando pregunto en las provincias las cosas no llegaron", remarcó.

Grabois aclaró que es oficialista y apoya a Alberto Fernández, aunque dijo que eso no evitará que no haga énfasis en lo que considera que se hace mal. "Esto con Mauricio Macri sería un desastre, pero también se pueden criticar aspectos puntuales que son datos de la realidad", concluyó.