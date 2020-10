La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) cumple desde hoy un nuevo paro nacional de 36 horas, que se extenderá hasta la 0 de mañana, en demanda de un aumento salarial, y advirtió que de no haber el martes próximo una respuesta favorable de la Corte Suprema, reiterará la protesta desde el jueves 29 con idéntica modalidad.



Los judiciales iniciaron esta mañana otra huelga nacional por quinta semana consecutiva, que se extiende durante 36 horas e incluye marchas, concentraciones y desconexiones.



El secretario general del gremio, Julio Piumato, denunció "la ausencia de respuestas por parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)", que encabeza Carlos Rosenkrantz, y exigió "una acordada para anunciar la mejora salarial".



El paro comenzó a las 10 de hoy y continuará durante 24 horas mañana, e incluyó cortes de las calles Talcahuano y Lavalle y movilizaciones en todo el país, señaló Piumato.



El gremio y los trabajadores "se mantendrán firmes y las medidas de fuerza continuarán hasta que se rubrique la acordada que otorgue la mejora", añadió en un comunicado.



Los judiciales porteños se concentraron este mediodía frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires y, en el interior del país, marcharon hacia cada dependencia.



Los trabajadores exigen "el inmediato pago del primer y segundo tramo de mejora de los haberes, una compensación por aportes y feria, la modernización de la obra social de la actividad (Ospin) y la integración del gremio a su directorio y una verdadera e integral reforma judicial y no parches", y rechazan el traspaso de la justicia a la CABA.



"La de hoy fue una jornada de lucha emocionante en todo el país. Los judiciales se movilizaron porque la pandemia de coronavirus no puede ser la excusa para cercenar derechos. La lluvia otorgó un marco épico a la concentración en tribunales. La dignidad no se declama. Se ejerce en la calle con la fuerza de la unión", puntualizó el gremialista.



Para el también secretario de Derechos Humanos de la CGT, "las excusas tienen patas cortas", por lo que la Corte Suprema debe demostrar "su independencia" y firmar "el cambio de las partidas presupuestarias para determinar el incremento de los salarios".



Piumato adelantó que si el próximo martes no hay "acuerdo de ministros", los trabajadores iniciarán por sexta semana consecutiva una nueva huelga de 36 horas a partir de las 10 del jueves 29, que también incluirá movilizaciones, concentraciones y desconexiones.