El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció hoy que descontará los días no trabajados y el presentismo a los docentes que se plegaron al paro de 48 horas iniciado el miércoles por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) en reclamo de aumentos salariales acordes con la inflación.



"El año pasado el incremento a los docentes fue del 52,7%, superando de esa manera a la inflación, y este año será también importante ese incremento porque estamos atendiendo de la mejor manera la situación de los docentes", expresó el mandatario jujeño en un acto de iniciación de la construcción de la escuela primara del barrio La Nueva Ciudad de ciudad Perico.



La Adep cumple un paro de 48 horas en reclamo de "salarios dignos que permitan sostener la canasta familiar" y en rechazo la propuesta del Gobierno del 19% de aumento en tres tramos hasta junio para el sector.



El gremio realizó una movilización que calificó de "contundente" y que tuvo un "amplio respaldo de la docencia de la provincia", señalaron dirigentes de ADEP, que afirmaron que el acatamiento al paro fue "del 70% en Capital y 80% en el interior".



Esos porcentajes fueron cuestionados por el mandatario jujeño, quien indicó que "el 80% de los docentes fue a dictar clases y a los que no lo hicieron les serán descontados los días no trabajados y el presentismo".



"Seguimos apostando a la educación pública de calidad, fuerte e inclusiva, por lo que no se entiende la decisión de Adep de ir al paro", concluyó el mandatario.