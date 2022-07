Juntos por el Cambio (JxC) llamó ayer a la "templanza" de todas las fuerzas "políticas, sociales y económicas" del país, en un comunicado difundido un día después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Son tiempos de templanza para todas las fuerzas políticas, sociales y económicas", advirtió JxC, la alianza opositora que integran el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Confianza Pública y Peronismo Republicano.

En el documento, en el que le pide "la máxima responsabilidad institucional" al Gobierno nacional, la coalición opositora consideró "imprescindible llevar certidumbre y construir un piso mínimo de confianza", tras lo cual advirtió que "la lucha abierta no hace más que aumentar la angustia social, que está llegando a niveles desconocidos, y destruir nuestras oportunidades".

El espacio opositor afirmó, además, que a la renuncia de Guzmán se le suma la "ausencia total de dirección económica". "Ante la disgregación y atomización del Gobierno Nacional, desde JxC reafirmamos la consistencia y unidad a través de nuestros bloques legislativos y el trabajo de los equipos técnicos para planificar políticas alternativas que devuelvan al país a una senda de estabilidad y progreso", sostuvo el frente opositor en una declaración de su Mesa Nacional.

"El país y los argentinos, en especial las clases medias y bajas, están sometidos a un creciente deterioro económico y social por causa de las disputas internas del oficialismo, la inflación en aumento, la falta de insumos y combustibles que afectan a la producción, y la inseguridad creciente, la tragedia educativa, entre otros problemas urgentes que requieren de un plan y decisión que hasta el momento el oficialismo no tuvo. A todo eso se suma la renuncia del ministro Martín Guzmán y la ausencia total de dirección económica", se afirmó en el texto.

El mensaje no está dirigido puntualmente al Gobierno nacional ni a un nombre en específico. El remitente es el Frente de Todos. "Exigimos la máxima responsabilidad institucional y seriedad democrática, el cese en las peleas internas y poner todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos", expresaron en su misiva.

Medios nacionales mencionaban que ayer,por momentos, hubo señales de distanciamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicemandataria Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, llegó a advertirse que el presidente podía convocar a la oposición para un acuerdo nacional, colocando al Gobierno en las puertas de una crisis política de consecuencias imprevisibles.

En diálogos off the récord, referentes opositores coinciden en que "no se quiere exponer más de la cuenta la debilidad del Gobierno". "Primero porque es evidente para todo el mundo, segundo porque nuestra obligación es garantizar la institucionalidad, que la población esté segura de que no somos irresponsables ni diremos una palabra de más que pueda provocar más incertidumbre de la que ya hay", coincidieron varias fuentes.

Uno de ellos fue todavía más allá: "los irresponsables son ellos, tanto que estuvieron cantando Cristina presidente no por el 2023 sino por ahora".

El paso clave de Estela de Carlotto



La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó ayer que habló por teléfono con Alberto Fernández para que se comunique con Cristina para acordar la reestructuración del gabinete por "la salud de nuestro país", y marcó que "los dos tienen que estar juntos, para eso los votó el pueblo".

"A Cristina y Alberto los quiero muchísimo. Pero soy argentina y no me puedo quedar callada viendo cómo se está jugando la salud de nuestro país, nuestro futuro. Lo llamé como a las cinco y pico de la tarde. Me salió del corazón", aseguró. Y añadió: "Lo que yo sueño y quiero es que Alberto y Cristina estén juntos. Haría cualquier cosa, el papelón más grande, para que se solucione este problema. Sin ellos dos nada sirve".

Inflación

Los desafíos que enfrenta la funcionaria

La designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía viene a completar las tareas pendientes de Martín Guzmán, entre las que se encuentra la renegociación de la deuda con el Club de París, la definición de las nuevas tarifas de luz y gas, y promover una baja de la inflación.



Batakis deberá reprogramar su agenda para viajar a la capital francesa en momentos en que los vencimientos de la deuda con los Estados europeos se aproximan y se requiere de una nueva negociación para reprogramar los pagos.



El encuentro con la organización de acreedores estaba previsto para el próximo miércoles 6 de julio, con el objetivo de obtener una modificación de las metas para el segundo trimestre y renegociar nuevas condiciones de tasas de interés y plazos.



La ministra viene de desempeñarse en el manejo de las relaciones fiscales y financieras con las provincias, lo que le augura un gran base de apoyo de los gobernadores, en particular del oficialismo.



La urgencia de las cuestiones económicas apura la necesidad de enviar señales a los actores domésticos y del exterior que la ayuden a transitar los primeros momentos.



Batakis se desempeñó durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner en el área de la Secretaría de Hacienda.