Traspaso. En una sesión plenaria del G-20, el mandatario Mauricio Macri le traspasó la presidencia del bloque al primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

El Grupo de los 20 países más industrializados (G-20) acordaron la necesidad de reformar la Organización Mundial de Comercio (OMC), porque no cumple con sus objetivos, según la declaración final aprobada por sus líderes en la cumbre mundial que concluyó oficialmente ayer en la ciudad de Buenos Aires.



El documento, que lleva el título "Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible", considera la necesidad de abogar por un crecimiento sostenible e inclusivo, seguir implementando reformas económicas y financieras estructurales, atraer al capital privado para el financiamiento de la infraestructura, reforzar las instituciones financieras y lograr un sistema fiscal moderno.



En la declaración están incluidos los tres ejes que Argentina había puesto como prioridad: futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y futuro alimentario sostenible. El G20 reconoció en el punto 27 del documento que la OMC, el organismo intergubernamental que regula el comercio internacional, no cumple con sus objetivos y apostó por su reforma.



La declaración dice que "el comercio internacional y la inversión son motores importantes. Reconocemos la contribución que el sistema multilateral de comercio ha hecho para ese fin", sostiene el texto. Y agrega: "Actualmente, el sistema no está cumpliendo con sus objetivos y hay margen de mejora. Por lo tanto, apoyamos la reforma necesaria de la OMC para mejorar su funcionamiento. Revisaremos el progreso en nuestra próxima Cumbre".



La OMC corre el riesgo de volverse disfuncional, justo cuando más se necesita como árbitro en las disputas comerciales. EEUU está disconforme porque dice que la OMC no ha hecho responsable a China por no abrir su economía como se esperaba cuando se unió al organismo en 2001. Para presionar por una reforma de la OMC, EEUU ha bloqueado nuevos nombramientos en el principal tribunal de comercio del mundo.



La reforma de la OMC es "lo más importante" del comunicado consensuado ayer, dijo un alto funcionario estadounidense que felicitó a los líderes por el acuerdo. "Por primera vez, el G-20 reconoció que la OMC necesita una reforma", dijo el funcionario.



Asimismo, el documento, que cuenta con 31 puntos, incluye temáticas como el clima, que definieron como "el gran elefante en la habitación", el exceso de capacidad de la producción de acero y las tasas en la economía digital.



Los líderes del G20 acordaron que 19 de los países del foro apoyan el Acuerdo de París sobre cambio climático pero que Estados Unidos no lo respalda. En el punto 21 del acuerdo se remarca que: "Los Estados Unidos reiteran su decisión de retirarse del Acuerdo de París y afirman su fuerte compromiso con el crecimiento económico y el acceso a la energía y a la seguridad, utilizando todas las tecnologías y fuentes de energía a la vez que se protege el medio ambiente".



También reconocieron el drástico aumento de los flujos migratorios internacionales y destacaron la necesidad de esfuerzos compartidos para ayudar a los refugiados.



Este compromiso deberá ser abordado bajo la presidencia de turno anual de Japón, que ayer retomó el testigo de Argentina en la dirección del G20. Además, en el punto 17 se constata que los grandes movimientos de refugiados "son una preocupación mundial en lo que se refiere a asuntos humanitarios, políticos, sociales y consecuencias económicas" y se destaca "la importancia de las acciones compartidas para responder a las crecientes necesidades humanitarias".





2 grados de discordia



El presidente de EEUU, Donald Trump, no está dispuesto a sostener los acuerdos de París que buscan mantener la temperatura media mundial 2 grados por debajo de los niveles preindustriales. De todos modos, el punto 20 del acuerdo de ayer sostiene: "Los firmantes del Acuerdo de París reafirman que éste es irreversible".

Fuente: Télam