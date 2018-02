Justicia. El padre del fallecido Emanuel, en una marcha en homenaje a su hijo, que aspiraba a ingresar a la Policía de La Rioja. Hay reclamos múltiples para que haya justicia.

El aspirante a policía fallecido recientemente durante un entrenamiento y sus compañeros, de los cuales al menos nueve tuvieron que ser hospitalizados, "pedían agua desesperadamente", según contó ayer una colega del fallecido.



El entrenamiento se desarrolló en la Escuela de Cadetes de Policía de la provincia de La Rioja "con muchísimo calor", en pleno verano y con temperaturas cercanas a los 40 grados, según relató Jaqueline Quinteros, de 19 años y que tras la prueba tuvo que permanecer ingresada varios días, en una entrevista en el canal América 24.



La joven explicó que, en un examen para el que fueron citados a las 5 horas, tuvieron que realizar ejercicio físico durante horas, y que tras un descanso para comer, les hicieron seguir con el entrenamiento a pleno sol, lo que en su caso le hizo renunciar prácticamente "inconsciente" a las 19 horas.



Cuando uno de los aspirantes, Emanuel Garay, de 19 años, que terminó falleciendo cinco días después, tuvo que parar en la prueba, uno de los oficiales les dijo "déjenlo que se muera, tírenlo para un costado" y "uno menos", aseguró Quinteros.



Al comenzar el examen para el ingreso en el cuerpo, en el que apenas pudieron beber agua pese a solicitarlo constantemente, la comisaria al mando les espetó que no podían "mirar ni pedir nada", y que lo único que podían expresar era "sí, comprendido". Cuando la joven renunció porque "ya no le daba más el cuerpo" y se dirigía a bañarse, una de sus superiores le golpeó con un palo, según denunció, y añadió que se sucedieron durante el día los gritos y maltratos para que abandonasen.



Horas después de aquel entrenamiento, después de haber visitado a una doctora que afirmó que "veía bien" a ella y a otros compañeros, Quinteros se desmayó, de acuerdo con sus declaraciones. También dijo que era amiga del cadete fallecido, y que al enterarse de la noticia "no lo podía creer, pensaba que se iba a salvar".



No obstante, la aspirante dejó claro que pese a lo sucedido sigue queriendo ser policía, pues es "su sueño". El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, la visitó mientras aún permanecía en el hospital y le prometió que las renuncias "injustas" que habían firmado ella y los demás compañeros que se vieron obligados a retirarse serán anuladas.



Hace días, la joven de 19 años, Jaqueline Quinteros, compañera de Emmanuel Garay, el cadete que murió a raíz de los brutales castigos en la escuela de Cadetes de Policía de La Rioja, contó que "desde el comienzo, la comisaria (Adriana) Rodríguez nos dijo que no somos dueños de nada. No somos dueños de pedir agua, ni de hablar, ni de mirar".



Agregó que "nos tuvieron dos horas parados en medio del sol. Después dos horas más. Y cuando el sol quemaba nos llevaron a la cancha de basquet, todos la llaman "sartén". No nos daban agua y nos hacían hacer cuerpo a tierra y arriba, cuerpo a tierra y arriba. Algunos compañeros tomaban agua de un pozo, donde había sapos. Sabían que estábamos con sed, ellos hicieron una pileta, y todos estábamos alrededor de esa pileta tomando agua".



Además, la joven contó que durante la tarde otras cadetes agarraron los bolsos y los intercambiaban para que se les pierdan. Les rompían las camisas, y las hacían bañar y vestirse en 5 segundos. "A las 14.30 volví a casa. Mi mamá no quería que fuera porque me vio cómo había vuelto. Llena de moretones. Me tomé 4 litros de agua y después vomité todo", expresó. "Yo voy a volver, la luché tanto. Mi mamá hizo tanto esfuerzo, clasifiqué con 9.98 sin cuña. Me había quedado sin libro y un compañero me pasaba las preguntas por Whatsapp y así pude clasificar", destacó.



La muerte de Emanuel ya está siendo investigada por la Justicia, en una causa que motivó la detención de cuatro comisarios y otros cuatro oficiales de la Escuela de Cadetes. El presidente Mauricio Macri recibirá "en los próximos días" a la familia de Emanuel Garay, el cadete de 19 años fallecido luego de un brutal y abusivo entrenamiento de esa fuerza. "Tras la muerte del cadete nos pusimos a disposición de su familia. Por eso, viajamos a La Rioja para reunirnos con ellos, a quienes también recibirá en los próximos días Mauricio Macri", informó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Efe