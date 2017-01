La decisión del PAMI de dejar de entregar medicamentos gratis a quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años de antigüedad o más de un inmueble despertó sensaciones distintas entre el massismo y un sector del kirchnerismo.



Aldo Pignanelli.

Aldo Pignanelli, asesor del Frente Renovador en materia económica, fue muy duro. "Eso es terrible, lo del PAMI es una vergüenza", declaró a radio Mitre.



"Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga. Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el gobierno lo sacó", explicó.



Ginés González García.

En cambio, el ex ministro de Salud kirchnerista, Ginés González García consideró que no es "mala" la decisión. "PAMI tiene un sistema extraordinariamente generoso desde el punto de vista de la cobertura", sostuvo. "Ha habido una sobreutilización que no es solidaria, de gente que tiene recursos y pide que le cubran el 100%", remarcó.