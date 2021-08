El escándalo político por la revelación de una foto que confirmó que Alberto Fernández violó la cuarentena al participar en julio del año pasado del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos no cede. A las previsibles críticas y cuestionamientos desde la oposición por el festejo presidencial en la etapa más dura del aislamiento, se le sumaron voces de inconfundible extracción kirchnerista que sumaron sus voces a los cuestionamientos al primer mandatario.

Una de las voces que se escuchó con más fuerza y que sorprendió fue la del senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli, quien no dudó en calificar el hecho como “un error” de Alberto Fernández y tampoco evitó apuntar contra su círculo más cercano. Las palabras de este legislador nacional adquieren un valor mayor porque se trata de una de las personas de mayor confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quién fue su último jefe de inteligencia, y también presidente del Instituto Patria.

“El presidente ha cometido un error y hay que hacer un llamado de atención a los que están a su lado para no volver a cometer este tipo de errores”, fue la frase que pronunció Parrilli en Radio Con Vos en la tarde de este viernes.

Por su parte, el relator futbolístico y periodista Víctor Hugo Morales, cuestionó al presidente durante la mañana desde la radio y, también, luego del discurso en Olavarría, donde reveló que su “querida Fabiola” había convocado “a un brindis que no debió haberse hecho”. “A veces, las imágenes tienen mucho más poder que millones de palabras y de hechos. Lo que ha ocurrido con Alberto Fernández exactamente es eso. Está siendo devastado por lo que significa la imagen de algo que nunca debió ocurrir. Es algo más grave que un error. Hoy ensayó unas disculpas que no le salió bien”, afirmó el conductor en su comentario editorial en C5N.

También desde el ámbito periodístico, otra voz que surgió con fuerza para expresarse sobre el tema fue el director de El Destape, Roberto Navarro: “Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo. Yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno, él no puede porque es el Presidente y tiene que dar el ejemplo”.

El piquetero Luis D’Elía también fustigó desde Twitter al Presidente por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos: “Mi mamá falleció el 10/5/2020 y además de no dejarme verla por mi condición de preso político, por protocolo no pudimos velarla y al entierro solo pudimos asistir 4 personas. Alberto Fernández nos debe una disculpa a toda la sociedad argentina. Esta vez la oposición tiene razón”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, también lanzó fuertes críticas. El funcionario del gobierno de Axel Kicillof y que reconoce a Cristina Kirchner como su jefe político, volvió a remarcar que tiene “diferencias con el Presidente, de fondo y de forma”. “Hay cuestiones doctrinarias, de gestión, de visiones estratégicas”, enumeró y enfatizó que el episodio de la foto en Olivos “es una diferencia de forma”.

Quienes también cuestionaron el accionar del mandatario fueron algunos de los infectólogos que lo asesoran, entre ellos Pedro Cahn y el director del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López.

De esta manera, entre fuertes cuestionamientos, pedido de disculpas y hasta bromas en las redes sociales, continuaron durante todo el viernes las repercusiones sobre el escándalo que rodea al Presidente luego de que se viralizara una foto suya en los festejos de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez, en julio del año pasado, cuando regía la cuarentena estricta.

“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, intentó justificar el jefe de Estado durante un acto que encabezó en Olavarría.