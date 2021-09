"La solución de la pobreza es el trabajo, no son los planes", aseguró el presidente Alberto Fernández ayer. Lo dijo al emitir un discurso tras encabezar una recorrida por el laboratorio Bina Pharma, ubicado en el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, donde además destacó la importancia del desarrollo de la industria y realizó un duro diagnóstico sobre el gobierno de Mauricio Macri.

En el marco de la discusión por los planes sociales, el mandatario resaltó que el objetivo de su gestión es poder generar puestos laborales: "El trabajo es central, si alguien piensa que estamos felices con los planes sociales sepan que no". "Los planes sociales son un remedio para amortiguar. Cuando todos los argentinos tengan trabajo, ese día vamos a estar felices" enfatizó.

"Los planes son solamente un mecanismo para soportar la angustia que la pobreza genera", apuntó. Dejó claro que "la solución de la pobreza es el trabajo y no los planes", pero recordó que "en el mientras tanto", el Gobierno no va a "dejar desamparado a quien lo necesite". Recordó que "cuando Cristina (Kirchner) dejó el Gobierno en 2015, había 170 mil planes que generaban obligaciones como estudiar, trabajar" y dijo que "todas esas obligaciones desaparecieron" durante el gobierno que lo precedió y "el número de planes creció de 170 mil a 800 mil". Alberto fustigó: "Sabían -en el Gobierno de Cambiemos- que no iban a tomar a los trabajadores que las empresas despedían y lo resolvieron con los planes". Recordó que durante el gobierno de Cambiemos se cerraron 23 mil pymes. "Para nosotros el trabajo es central", sentenció Fernández, quien enfatizó: "Somos herederos de Perón y de Evita". Dijo que "la clase media nació con las políticas de Perón" y destacó que "nadie defiende más a la clase media que nuestras políticas porque cuando defendemos el empleo, a las pymes, al pequeño comerciante, defendemos a la clase media".



Alta para Arias

El diputado correntino Miguel Arias (Frente de Todos), baleado hace ocho días en un acto de cierre de campaña en la localidad correntina de Tapebicuá, en las afueras de Paso de los Libres, recibió ayer el alta hospitalaria "y continuará su atención por consulta externa". Arias recibió un balazo en el abdomen.

Piñera insiste con los límites

El presidente chileno, Sebastián Piñera, volvió a insistir ayer en que su país está "ejerciendo sus derechos legítimos" sobre la Plataforma Continental con Argentina.

Ante esta situación, el Gobierno argentino ya había emitido un duro comunicado que acusó a las autoridades trasandinas de apropiarse de parte del territorio nacional.

Ayer, durante un acto en el que presentaba un proyecto de ley en materia de seguridad, Piñera volvió a referirse al conflicto diplomático. "En los años 2009 y 2016 Argentina presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas sus pretensiones. El año 2020 aprobó una ley. ¿Qué está haciendo Chile? Estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos como una política de Estado que la hemos conversado con todos los expresidentes, en plena conformidad con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina". "¿Cómo tenemos que resolver esta sobreposición? Como lo hacen países que actúan con sabiduría y con prudencia, a través del diálogo y los acuerdos. Sólo quiero plantearles que estamos ejerciendo nuestros derechos", agregó.