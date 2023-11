Al hacer un balance de su gestión, el presidente Alberto Fernández dijo que le 'faltó un poco más de suerte'.

"La verdad, me faltó un poco más de suerte porque el mundo se complotó en mi tiempo. No hemos podido resolver el problema de la inflación y no hemos podido resolver el problema de los ingresos de la gente. No hemos podido resolverlo", dijo el mandatario al conceder una entrevista con El Observador, un medio digital de Uruguay.

"A Alberto Fernández le tocó vivir tiempos muy duros que, además, la gente no pondera adecuadamente. Ha alterado además el estado anímico de toda la humanidad. La pandemia no solo afectó a los argentinos. No es un consuelo. Tenemos 40 por ciento de pobreza y recibimos 36 por ciento. Tuvimos la pandemia, la guerra y la sequía. Y ahora, para terminar, tenemos la crisis en Israel de los argentinos secuestrados por Hamás".

"Me causa gracia, porque los medios argentinos me decían que yo era un títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina (Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Argentina). Muy títere no era entonces. Y la queja de que no me escuchan, no es que no escucho, además me lo dicen por escrito. Oír escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo. Yo la verdad quería a la Argentina subirle la vara a un montón de cosas", agregó Alberto Fernández.

Tras repasar varias cuestiones de su Gobierno, el presidente retomó en otra parte de la entrevista su rechazo a las críticas de la actual vicepresidenta que, dijo, "confunde las cosas. Escuchar fue escuchada. Fue escuchada, fue leída, pues mandaba cartas y hacía declaraciones. Y además la escuchaba en privado. Lo que es verdad es que no la obedecía en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca, pero no era mi misión obedecerla. Y ella lo supo desde el primer día. Yo no estaba allí para obedecer".

'Por un lado me piden que sea obediente y por otro lado me piden que tenga la lapicera. Cuando la lapicera firma algo que no les gusta se convierte en objeto de crítica', observó el jefe de Estado.

Acerca de si está 'preparado' para dejar la presidencia, Fernández respondió: 'Es la democracia así debe ser la democracia'. 'Valoro mucho la democracia y creo que también le hace bien al país la alternancia', analizó el jefe de Estado.

Más adelante, contó que volverá a vivir en su departamento porteño de Puerto Madero (ciudad de Buenos Aires) que le prestó Enrique 'Pepe' Albistur. 'Vuelvo a la casa de 'Pepe'. Ahora le voy a poder pagar el alquiler', sostuvo, y agregó que se va con 'retiro del Presidente a trabajar en el estudio' jurídico.