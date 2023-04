La confirmación del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que usará Boleta Única Electrónica en las elecciones de la Ciudad, y boleta sábana para los cargos nacionales, desató ayer un cimbronazo en la cúpula seno del Pro y puso la interna en máxima tensión.

El anuncio público de Larreta profundizó las diferencias internas en Juntos por el Cambio, desde donde dirigentes como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, entre otros, salieron a cuestionar duramente la medida.

Se trata de una elección denominada "concurrente": en este caso, los porteños usarán en un mismo cuarto oscuro la boleta sábana o tradicional para elegir candidatos a presidente y vice y a legisladores nacionales, por un lado, y una boleta única electrónica para elegir Jefe de Gobierno y legisladores municipales.

A todas luces, Larreta busca favorecer la candidatura a alcalde del senador radical, Martín Lousteau, uno de sus principales aliados en el distrito en detrimento del candidato del Pro, el primo del expresidente, Jorge Macri. Lousteau consideraba que con el sistema de lista sábana tenía mejores chances electorales Jorge Macri, quien se hubiera visto beneficiado por el arrastre de las boletas presidenciales, tanto de Larreta como de Bullrich.

El Pro ya definió que presentará como candidato a Jefe de Gobierno a un solo postulante, y esto implica que en los próximos días declinarían sus postulaciones los ministros Fernán Quirós (Salud) y Soledad Acuña (Educación). Además, con esta jugada, el jefe de Gobierno intenta despegarse de la paternidad de Mauricio Macri y erigirse como el nuevo mandamás del Pro a nivel nacional. Pero la confirmación del doble sistema de votación puso a los principales alfiles del Pro al borde de un ataque de ira.

A través de un video subido a sus redes, Larreta hizo el anuncio al mediodía: "Hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese", indicó Larreta. "Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios", argumentó el mandatario porteño. Y añadió: "Lo vamos a hacer con Boleta Única Electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del Pro que inició Mauricio (Macri) en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todo Juntos por el Cambio a nivel nacional".

Tras el anuncio de Larreta, su principal rival, Bullrich, sostuvo en Twitter: "Es muy simple, la coherencia y la convicción son los valores que defendemos". "Por eso: 'Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa', como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad a cuatro meses de las elecciones", lo chicaneó la dirigente. Por su parte, la diputada nacional y precandidata presidencial María Eugenia Vidal salió también a cuestionarlo en términos duros, al hacer referencia a las "ambiciones personales", y puso el foco en que se están cambiando las reglas acerca de cómo ejercer el voto en pleno año electoral.

"El Pro y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este", cuestionó Vidal por Twitter y advirtió: "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo". "Somos el cambio o no somos nada", remató.

El propio Macri posteó en la misma red social: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión". Antes del anuncio de Larreta, Macri había apuntado que modificar la forma de votación implicaba "más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas".

De Marchi, sin el sello

El interventor del Pro en Mendoza se presentó ayer en la Junta Electoral para prohibir al referente local de esa agrupación, Omar De Marchi, la posibilidad de usar el sello partidario si presenta su candidatura a gobernador por fuera de ese frente.