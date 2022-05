La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner minimizó este viernes la tensión con el presidente Alberto Fernández al negar que existan "peleas", al interior del Frente de Todos y remarcó que se trata sólo de "un debate de ideas". En ese marco, aseguró que “la elección de Alberto" como candidato en 2019 "no fue errónea, ni generosa". "Fue un acto inteligente, lo que sí fue generoso fue que haya podido elegir su gabinete económico", destacó.

En este sentido, puntualizó que sólo podría tener "una disputa de poder" con Sergio Massa, que lidera el Frente Renovador; con Héctor Daer, de la CGT; o Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y agregó: "Lo elegí para ser Presidente porque no representaba a ninguna fuerza política".

También volvió a apuntar contra miembros del oficialismo, al atribuirles soltar declaraciones en off en contra de ella: "¿Qué clase de operaciones puede hacer un funcionario definiendo a determinadas funciones como caja, esa idea tiene de la función pública?", se preguntó en referencia a cuando se alude a que La Cámpora maneja sectores como el PAMI y el ANSES.

"Conmigo no van tener el problema del off, yo hablo y vivo en on, siempre fui así", agregó en un mensaje dirigido a hombres de confianza del mandatario.

Además, reveló que cuando Daniel Arroyo dejó el ministerio de Desarrollo Social para ser candidato a diputado nacional, el Presidente llamó al por entonces jefe de bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para decirle "que le gustaría que ese lugar lo ocupara Andrés 'El cuervo' Larroque", pero el legislador le contestó "que era mejor que se quede en la provincia, al lado de Axel (Kicillof) y le dijo que pusiera a Juanchi" (por Zabaleta).

"Es importante conocer estas cosas porque si no cunde el desánimo entre la gente y la militancia que acompaña este proyecto", agregó.

También contó otra "infidencia" que ocurrió en noviembre de 2019 tras las elecciones en las que venció el Frente de Todos. "El ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) había escrito un libro contra nosotros, pero el Presidente confiaba en él, así que yo le dije que sí que que vaya".

Sin embargo, recordó que en esa charla le advirtió al flamante mandatario que pusiera el ojo en la administración del comercio interior y exterior. "Esto no es moco de pavo, va a venir una puja disributiva", contó que le dijo a Alberto Fernández.

"Las alimenticias predieron durante el macrismo y durante esa gestión se había desmontado la secretaría de Comercio Interior que teníamos", continuó Cristina y agregó que le recomendó a "un joven economista para que fuera a verlo al ministro y cuando fue a verlo el ministro le dijo 'nooo, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes, ustedes tenían un criterio muy intervencionista".