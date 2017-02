Dos de las cuatro estatuas de la plazoleta San Francisco, en Alsina y Defensa, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trasladaron por estas horas a la Plaza de Mayo, donde serán restauradas para ser instaladas en su sitio original en torno a la Pirámide de Mayo, donde habían sido emplazadas hace 105 años, en el marco de un proyecto de refacción de ese emblemático monumento que comenzó la última semana de diciembre.



‘Trasladaremos dos, el fin de semana las otras dos para volver a situarlas en el sitio inicial en el que estuvieron desde 1912 alrededor de la Pirámide de Mayo‘, informó a la agencia oficial de noticias Télam el arquitecto y director general de la restauración, Marcelo Magadán.



Restauradores que estaban trabajando en la plazoleta indicaron que ‘las esculturas tienen roturas por los traslados, problemas de vandalismo y grafitis‘, sin contar que el lugar donde están ubicadas se convirtió en un estacionamiento de motos. ‘Estarán en mejores condiciones y más protegidas y se está pidiendo que en la Plaza de Mayo se reemplace la baranda baja (que rodea a la Pirámide) con una reja de forma que no puedan ser vandalizadas tan fácilmente‘, agregó Magadán.



Las estatuas trasladadas representan la Navegación y la Industria (con un engranaje en la mano), mientras las dos restantes que se desplazarán el próximo final de semana evocan la Astronomía (tiene un mapamundi) y la Geografía (carga un mapa).



Las cuatro estuvieron originalmente en el frente de la sede central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en San Martín y Bartolomé Mitre, y luego cuando fueron donadas a la entonces Municipalidad, en 1857, se colocaron alrededor de la Pirámide de Mayo, para luego emplazarse en la plazoleta que ahora están abandonando.



El trabajo de refacción, a cargo de la Dirección General de Espacios Verdes del ministerio de Ambiente y Espacio Público, llevará dos meses, mientras que en paralelo seguirán avanzando con las obras de la Pirámide de Mayo, que podrá verse el 24 de Marzo, en una fecha emblemática para los argentinos por el golpe de Estado de 1976.



‘Las cuatro estatuas vuelven a su lugar porque se planteó una restauración de cómo era el monumento de la Pirámide antes y siempre fue con sus esculturas alrededor‘, detalló Magadán. Según historiadores, la Pirámide de Mayo estaba ubicada delante de La Catedral cuando la Plaza de Mayo estaba dividida en dos partes: la Plaza del Fuerte, desde la calle Defensa hacia el Río de la Plata, y la Plaza Victoria, hacia el lado del Cabildo, donde estaba el museo de La Cárcova, que luego se demolió.



‘La primer Pirámide de Mayo que se inaugura en 1811 era levemente distinta, con otra decoración, un poco más baja y no tenía esculturas y en 1857 le colocan esculturas, la de La Libertad (que se encuentra en la parte superior) y cuatro esculturas en la parte baja, que eran hechas de la misma forma, aunque no eran de mármol sino de mampostería de ladrillo‘, relató el arquitecto.



En 1875, debido a su mal estado las esculturas fueron reemplazadas por las actuales, donadas por el Banco de la Provincia a la entonces Municipalidad de Buenos Aires, hasta que en 1912 se decide correr la Pirámide a su localización actual en función del proyecto de levantar un monumento de la Revolución de Mayo en la mitad de la Plaza, que finalmente nunca se construyó, y que debía contener en su interior a dicha Pirámide.



La restauración de la Pirámide de Mayo empezó en la última semana de diciembre. Un mes y medio le llevó al equipo de restauradores retirar las 12 capas de material que había en los escudos y la parte baja. ‘Entre capa y capa encontramos cal, pintura látex, grafitis y pegatinas’, según arquitectos. Télam

Problemas

Además del deterioro por el paso de cientos de años, los problemas en la Pirámide ubicada en Plaza de Mayo aparecieron cuando se la empezó a cubrir de cemento o pinturas modernas que cerraron sus poros. Así se formaron capas impermeables que facilitaron la concentración de humedad.