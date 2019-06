Por la presidencia. Lavagna (izquierda) y Urtubey (derecha) esperan disputarle la presidencia argentina a Mauricio Macri y a Alberto Fernández, cuya candidata a vice es Cristina Kirchner.

El diputado nacional y exintendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la alianza Consenso Federal 2030 que lleva a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para la presidencia y vicepresidencia. Eso fue lo que confirmó una fuente partidaria citada por la agencia oficial de noticias Télam.



El vocero precisó que a Bucca, amigo del conductor televisivo Marcelo Tinelli, lo acompañará como candidata a vicegobernadora la exdiputada y senadora María Laura Leguizamón. Se espera que la fórmula sea oficializada hoy cuando cierre el plazo de inscripción de las candidaturas antes las juntas partidarias.



Eduardo "Bali" Bucca cuenta con el aval de todos los sectores de la coalición. Bucca fue intendente de la ciudad bonaerense de Bolívar entre el 2011 y 2017 cuando renunció para encabezar la lista de diputados nacionales del Frente Cumplir, accediendo a una banca en el Congreso. La fuente detalló que aún resta definir quien encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lugar en el que se menciona con insistencia a la diputada Graciela Camaño, quien se alejó del Frente Renovador de Sergio Massa tras el acuerdo con kirchnerismo.



El exministro de Economía, Roberto Lavagna, fue el primero ayer en inscribir su candidatura junto con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.



El dilema en Consenso Federal 2030, el partido fundado por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, pasa por quién encabezará el listado de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El anunció sería hoy cerca del mediodía con una foto o un acto.



La única certeza al respecto es que será una mujer y las candidatas son Margarita Stolbizer, exlegisladora y líder del GEN, y Graciela Camaño, actual diputada peronista (ex Frente Renovador).



En la provincia de Buenos Aires, la candidata preferida de Lavagna siempre fue la diputada Graciela Camaño, esposa del sindicalista Luis Barrionuevo y exreferente de Sergio Massa. Lavagna quería que fuera la candidata a gobernadora, pero ella no aceptó y tampoco está segura de ir como diputada, aunque si se lo piden lo haría para prestar un servicio para el frente.



De todos modos, en las últimas horas hubo conflictos con la exdiputada "Chiche" Duhalde, quien tenía aspiraciones de encabezar la lista, y luego comenzaron a trascender otros cortocircuitos con Stolbizer, socia de Lavagna por el GEN en la alianza Consenso Federal. "Cuando se comenzó a desandar el conflicto entre Camaño y Chiche, comenzó el de Camaño con Stolbizer", confiaron cerca de Lavagna. Pero también se buscará que la sangre no llegue al río y haya un acuerdo para conformar una lista única.



Según el diario Perfil, se daba prácticamente por confirmado que la diputada Graciela Camaño ocupará el primer lugar en la lista a legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. La secundaría Alejandro "Topo" Rodríguez y la idea era que en el tercer lugar quedara Margarita Stolbizer, del GEN.



"En la Ciudad de Buenos Aires hay conflicto porque el núcleo duro de Marco Lavagna no quiere ceder los lugares y Barrionuevo quiere acordar las listas. Pero si no aceptan podrían pedir" elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), dijo al diario La Nación un colaborador de Lavagna. Barrionuevo respalda al periodista Carlos Campolongo.

Un acuerdo que complicaría a Espert

El senador Miguel Pichetto selló una alianza con el partido UNIR, que lidera el dirigente Alberto Asseff y que era el sustento legal con el que preveía inscribir su candidatura presidencial el economista José Luis Espert.



Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, se reunió ayer con Asseff en el Senado para acordar la integración de UNIR a Juntos por el Cambio. Según fuentes del oficialismo, con esta jugada Espert quedaría inhabilitado para presentar su boleta, que implica un obstáculo para el oficialismo porque recolecta simpatizantes en un electorado que acompañó a Macri en los últimos años.



La noticia se conoció horas después de que Espert anunciara a su compañero de fórmula, el periodista Luis Rosales.

Paola Miers, candidata a vice

Juan José Gómez Centurión, precandidato presidencial del Frente Nos, tendrá como compañera de fórmula a la polémica abogada "pro-vida" Paola Miers.



"Tenemos fórmula presidencial! Junto a Paola Miers encabezaremos la única alternativa 100% provida. Paola tiene 43 años, es madre y abogada. Con ella trabajaremos para defender los valores de nuestra Patria", anunció Gómez Centurión en redes sociales. El ex "cara pintada" y jefe de la Aduana en los primeros años de la presidencia de Mauricio Macri basa su campaña en el fuerte rechazo a la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De hecho presenta a su fuerza como "la única alianza sin pañuelos verdes" y sin "candidatos abortistas". La sanjuanina Miers había quedado envuelta en una polémica cuando intentó evitar un aborto no punible a una menor violada en San Juan.

Solanas encabeza una lista

El senador Fernando "Pino" Solanas encabezará la lista de diputados nacionales del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, tras una reunión que mantuvo en el Instituto Patria con Alberto Fernández, precandidato presidencial por ese espacio.



"Ahora tenemos que trabajar para todas y todos los argentinos que hoy sufren pero que también sueñan con un Gobierno que les devuelva la esperanza", señaló Solanas tras el encuentro con Fernández, según un comunicado difundido por Proyecto Sur, la fuerza que encabeza el cineasta. Solanas consideró que la oposición tiene que "animarse a construir una amplia mayoría que lleve adelante un proyecto de país sobre la base de la esperanza". "Debemos mantener los valores para empezar a reconstruir los daños que el modelo neoliberal de Cambiemos le está causando", remarcó.