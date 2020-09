"Disponer la inmediata libertad de Ricardo Raúl Jaime". Sin preverlo, en un día sábado, los sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Once leyeron esa oración. Tan solo dos días antes habían tenido una noticia tranquilizadora: 20 sentencias de condenados en la causa habían quedado firmes, eso significaba que no tendrían revisión por ningún órgano judicial superior.

El caso había sido cerrado por la Corte Suprema de la Nación, aunque el máximo tribunal también había abierto un recurso de queja presentado por Jaime.

Esa instancia es la que este sábado posibilita la libertad del exfuncionario en el marco de un hecho que provocó lesiones en más de 700 personas y mató a 51, incluida una mujer embarazada de seis meses.

Pero el exsecretario de transporte no solo está involucrado en la tragedia de Once, sino tiene dos prisiones preventivas por otros casos de corrupción. La causa "Cuadernos" y las irregularidades en la compra de los vagones ferroviarios a España y Portugal son las que ahora lo mantendrán preso en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal.

La decisión de este sábado la dispusieron los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, Jorge Luciano Gorini, Jorge Alberto Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu. Determinaron que Jaime debe recuperar la "inmediata libertad" porque una de las dos condenas que se le fijaron aún no cuenta con la ratificación en segunda instancia.

Por su parte, Leonardo Menghini, quien se desempeñó como abogado de once familiares querellantes, explicó a Clarín que la definición del Tribunal Oral se produce tras el reciente fallo en el que la Corte Suprema indicó que la condena de Jaime no tiene la doble confirmación –dos sentencias iguales– en los dos delitos que se le imputan: administración fraudulenta y estrago culposo.

"La primera condena de Jaime se revisó en la Cámara de Casación. La sala III de la Cámara resolvió ratificar el delito de administración fraudulenta que se le había fijado y además le aumentó la pena sumando el delito de estrago culposo. Entonces lo que dijo la Corte es que ese fallo no tiene el doble conforme porque fue modificado y ahora tiene que volver a la Cámara de Casación", explicó Menghini.

El abogado aprovechó para reclamar celeridad para la definición. "Lo que ocurrió es parte del proceso, es una de las circunstancias que la Corte resolvió y nosotros no vamos a ir contra eso. Nuestra expectativa es que la sala que intervenga le imponga condena por ambos delitos y que lo haga en tiempos mucho más urgentes", remarcó.

En forma previa, la Sala III de la Cámara de Casación se había tomado dos años y seis meses en expedirse respecto a las primeras condenas.

"Para nosotros, y no solo para nosotros sino para la Justicia, Ricardo Jaime es responsable por la muerte de 51 inocentes por la administración fraudulenta y por el estrago culposo. Hay una cuestión técnica: para que una persona esté detenida tiene que tener doble condena sobre el delito y él así lo tiene sobre la administración fraudulenta pero no en el caso del estrago culposo, que fue incluido en el fallo de la Sala en 2018", explicó Paolo Menghini, hermano de Leonardo y padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once.

En declaraciones a TN, Menghini agregó: "No veo nada oscuro, de hecho la Corte Suprema ratificó las condenas hace dos días, lo que para nosotros es un enorme triunfo de la Justicia y una enorme respuesta que nada va a empañar".

"Sigue siendo responsable como el primer día, este tecnicismo no nos quita la razón ni dice que sea inocente. Solo se necesitan dos sentencias iguales, pero precisamos que Casación sea más rápida", reforzó María Lujan Rey en diálogo con Clarín.

El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas aplicadas al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros.

El máximo tribunal rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de los condenados, por lo que los fallos en su contra quedaron sin posibilidad de volver a ser revisados.

Con los votos de los ministros Carlos Rosenkrantz (presidente), Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte rechazó los recursos interpuestos tras invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite hacerlo "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".

Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes las condenas que pesan sobre Schiavi (5 años y seis meses de prision), Claudio Cirigliano (7 años) y Córdoba (3 años y 3 meses), entre otros, mientras queda pendiente de resolución de la pena que pesa sobre Ricardo Jaime.