Medicina para todos. Las diferentes especialidades hacen que muchas carreras de esta área se mezclen y los profesionales pasen la línea invadiendo terreno específico de otros colegas.

El Consejo de Universidades, que integran todas las universidades públicas y privadas del país, puso límites a los alcances profesionales de los títulos de aquellas carreras consideradas de interés público, lo que generó rechazos de Colegios y asociaciones de profesionales.



Guillermo Tamarit, rector de la Universidad Nacional de Nororeste de Buenos Aires e integrante del Consejo, dijo a Télam que "puede ser que haya alguna discordancia con este límite de incumbencias, pero es una tarea muy meditada que seguro no dejará contentos a todos".



La resolución 1254/18 del Ministerio de Educación de la Nación toma el trabajo que realizó el Consejo de Universidades durante varios años en el que analizó las incumbencias profesionales que tienen los títulos de las carreras agrupadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son las consideradas de interés público.



Ellas son Farmacia, Bioquímica, Medicina, Odontología, Psicología, Veterinaria, Ingeniería Biomédica y Enfermería. También hay otras carreras no incorporadas a ese artículo pero que forman parte de las profesiones presentes en el equipo de salud y que se matriculan en distintas jurisdicciones provinciales.



Ellas son Kinesiología, Fonoaudiología, Biología, Bromatología, Nutrición, Obstetricia, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Musicoterapia y Psicopedagogía. El recorte de incumbencias en estas carreras supone que un profesional no podrá ejercer en otras áreas que no son de su competencia, por más que haya estudiado en esos campos. De esta manera, se daría solución a un largo conflicto sobre la realización de mensuras de los terrenos, cuya competencia se disputan agrimensores e ingenieros. Las voces en contra de esta resolución aseguran que ahora, para adquirir tales competencias, será necesario el cursado de posgrados, que son arancelados, a diferencia de las carreras de grado cursadas en la Universidad pública, que son gratuitas.



En este sentido numerosos colegios y círculos de profesionales expresaron su rechazo a esta resolución.



El colegio de psicólogos de Córdoba anunció una marcha para el 29 de mayo ya que antes de esta medida "las incumbencias profesionales eran 16 y ahora se reducen a 5".



Para Tamarit "es natural que aparezcan algunas disonancias pero esto es materia discutible" y detalló que además del conflicto entre ingenieros y agrimensores también los hay entre ópticos y oftalmólogos.



"Ahora lo que estamos viendo es una dinámica más importante, las profesiones se van solapando una con otras, hay temas que son de mayor interés que pueden ser abordados por una u otra disciplina, por lo que quisimos ir limitándolos", destacó Tamaritt. Y agregó: "Cada vez más hay temas que son transversales a muchas carreras con perfiles muy distintos y específicos". "Hace 40 o 50 años la profesión de médico la traducíamos sin ninguna dificultad, ahora toma campos que pertenecen a otras disciplinas. Esta situación va adquiriendo una complejidad tal que tenemos que atenderla", sostuvo el rector.



Tamaritt destacó, además, que "no podemos imaginarnos un núcleo cerrado de incumbencias, hay dificultades, pero la resolución es revisable, hay que seguir discutiendo".



Por su parte los decanos de las Facultades de Psicología de las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, San Luis y Tucumán afirman que "hay carreras que afectan a la salud que deben cumplir con los contenidos mínimos, y la intensidad de la formación práctica y las actividades reservadas". Y agregan que las actividades reservadas "pueden ser compartidas por varios títulos que, en razón de su formación y de su campo de acción profesional, realicen un mismo tipo de intervención".