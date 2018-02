El informe de la autopsia al cuerpo de Débora Pérez Volpin da cuenta del hallazgo de "lastimaduras en el esófago y en el estómago", aseguró uno de los peritos de parte de la familia de la periodista y legisladora, cuyo cuerpo fue velado ayer en la Legislatura Porteña.



"No se encontró ningún corte porque el endoscopio no corta" aseguró el gestroenterólogo Ernesto Da Ruos, que actuó como perito y añadió "no puedo decir que tuvo la culpa alguno de los profesionales que intervinieron (en la endoscopía) porque no está comprobado". Afirmó que Pérez Volpin "estaba en perfectas condiciones para afrontar el estudio". El especialista confirmó además que "no había ninguna información de una patología previa" en la historia clínica de la diputada porteña y que la situación "se fue complicando a medida que pasaba el tiempo de la endoscopía". La periodista falleció el martes en el porteño Sanatorio de la Trinidad, donde había concurrido para someterse a estudios a raíz de dolores abdominales. Familiares, amigos, colegas y cientos de personas despidieron ayer en la Legislatura de la Ciudad a Débora. Télam