El presidente Alberto Fernández recibirá hoy a su par de Bolivia, Luis Arce, quien en su primera visita oficial a la Argentina tendrá como punto central de la agenda bilateral definir los volúmenes de gas que su país podrá comprometer para afrontar el pico de demanda local de los meses de invierno. Se trata de una negociación que se definió por la gestión personal de ambos jefes de Estado tras cuatro meses de diálogo.

El arribo del mandatario boliviano se produce en un contexto de alza de precio del gas a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y cobra especial importancia por tratarse de uno de los principales proveedores del hidrocarburo.

Arce tiene previsto arribar a la Aeroestación Militar Aeroparque a las 10 en un vuelo especial junto con su comitiva, quienes serán recibidos por el canciller Santiago Cafiero.

Tras encabezar a las 10.30 la Ceremonia de Ofrenda Floral en el Monumento a Juana Azurduy, en la Plaza del Centro Cultural Kirchner, Arce se trasladará a la Casa de Gobierno donde a las 10.55 será recibido por el presidente Fernández.

Luego de la foto de honor, ambos mantendrán un encuentro a solas en el despacho presidencial. Ambos presidentes tendrán a su cargo la definición del entendimiento por el cual Bolivia le venderá gas natural a la Argentina en el marco del Acuerdo firmado en 2006, lo que destrabará las negociaciones que desde diciembre vienen llevando adelante las empresas Integración Energética Argentina (Ieasa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la firma de una sexta adenda que venció el 31 de diciembre y que se fue prorrogando hasta el 31 de marzo.

A raíz de esa falta de acuerdo, Ieasa e YPFB acordaron para los primeros tres meses del corriente año un envío de gas de 7,5 millones de metros cúbicos diarios (mm3/d), volumen que ahora podrá más que duplicarse a partir del nuevo convenio. De acuerdo con los avances del diálogo en los últimos días, Bolivia estará en condiciones de enviar en los meses de invierno mayores volúmenes de gas natural a la Argentina, entre 16 y 18 mm3/d, es decir que incrementará el techo que ofreció en los meses de invierno de 2021, que osciló en torno a los 14 mm3/d, lo que restará presión a la oferta energética que debe cubrir el país.

En cuanto al precio del gas boliviano, la Argentina estaba pagando U$S 8 por millón de BTU y si bien el contrato reconocerá un incremento producto de la fórmula de cálculo vigente entre las dos partes se anticipa que será sustancialmente inferior a los valores que habría que pagar si en lugar de contar con ese gas hubiera que importar combustibles líquidos o Gas Natural Licuado, que en la actualidad se ubica en torno a U$S 40 el millón de metro cúbico.

Tras la reunión, los presidentes ofrecerán una conferencia de prensa. Fernández y Arce mantendrán un almuerzo de honor en el que se espera un breve discurso de ambos mandatarios, tras lo cual el presidente boliviano se trasladará a la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo (UMET), donde recibirá el reconocimiento de Doctor Honoris Causa. A continuación, a las 17, en el Predio de la Colectividad Boliviana en el partido bonaerense de Escobar está previsto que Arce mantenga un encuentro con miembros de la comunidad en la Argentina, luego de lo cual mantendrá agenda privada en su lugar de alojamiento, previo a su regreso a Bolivia, previsto para las 20 también desde la Aeroestación Militar Aeroparque.

En la previa del encuentro, el embajador argentino en La Paz, Serio Ariel Basteiro, destacó que "la decisión de Bolivia es muy fuerte y comprometida para buscar una solución al requerimiento de la Argentina", al explicar que el gobierno de Arce decidió reducir los envíos de gas a Brasil para cumplir con las metas que buscaba el país.

El 91,3% de lo importado de Bolivia es gas

El intercambio comercial entre la Argentina y Bolivia alcanzó en 2021 a U$S 1.620 millones, con un aumento del 8% en las exportaciones y del 2% en las importaciones, entre las que el gas natural concentró el 91,3% de las compras. Según la Cámara Argentina de Comercio, en 2021 el comercio bilateral "volvió a crecer luego de dos años de bajas consecutivas, aunque se encuentra bastante por debajo de los niveles récord de 2013 y 2014".El año pasado las exportaciones de Argentina hacia Bolivia fueron de U$S 565 millones, que significó un alza del 8% respecto de 2020. Entre los principales productos exportados se encontraron la harina de trigo (15,3% del total), gasolinas excluidas las de aviación (5,9%), fungicidas (1,7%), trigo y morcajo (1,7%) y semilla de girasol p/siembra (1,5%). En tanto, las importaciones argentinas desde Bolivia alcanzaron a U$S 1.055 millones, con una suba anual del 2% ."El principal producto importado fue el gas natural en estado gaseoso, que comprendió el 91,3% del total de las importaciones desde aquel destino", señaló el informe.

Con una menor participación, se anotaron "bananas frescas o secas excluidos los plátanos" (4,6% del total) y "porotos de soja excluidos para siembra" (1,5%). De esta manera, el saldo de la balanza comercial fue deficitario para la Argentina en U$S 490 millones, un 3% menos que en 2020, como consecuencia del mayor aumento de las exportaciones por sobre las importaciones.