La empresa estadounidense Nitron, la segunda comercializadora de fertilizantes a nivel mundial, invertirá U$S 40 millones en los próximos cinco años en la zona franca de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, junto al argentino Grupo PTP.

‘El cambio de política producido por el gobierno actual de Argentina generó una mejora importante para el campo, que se tradujo en una fuerte perspectiva de crecimiento para la producción de granos y el uso de fertilizantes para la misma‘, destacó a Télam el presidente de Nitron, Javier Urrutia.



Este anuncio se convierte en la primera inversión norteamericana que se formaliza, tras la visita del presidente Mauricio Macri a su par estadounidense Donald Trump, en abril último.

La compañía, con sede en Connecticut y ventas anuales por U$S 2.300 millones, firmó un acuerdo con PTP, que opera la zona franca de Villa Constitución.



Al respecto, el presidente de PTP, Guillermo Misiano, señaló que ‘el desembolso de U$S 40 millones se usará para darle a la zona franca capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas de fertilizantes sólidos y 60.000 de líquidos‘. Estimó que ‘en el primer año de operación, la zona franca moverá un volumen de 100.000 toneladas de fertilizantes, por U$S 40 millones‘.



Misiano subrayó que ‘la de Villa Constitución es la única zona franca con acceso a la Hidrovía Paraná-Paraguay y con calado para atender barcos internacionales‘. A través de la Hidrovía, se abastecerá con fertilizantes a la región de Matogrosso do Sul, en Brasil, y también a Bolivia.