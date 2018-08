Fuerte custodia. José López arriba a Comodoro Py bajo estrictas medidas de seguridad que incluyeron casco y chaleco antibalas.

Después de haberse negado en primera instancia a declarar en la causa de los cuadernos de las coimas, finalmente ayer, el exsecretario de Obras Públicas, José López, compareció durante varias horas ante el fiscal Carlos Stornelli y después de acordar convertirse en "imputado arrepentido" aportó datos nuevos para la causa, pidió el traslado e ingresar al programa de testigo protegido.



Tras su declaración, el exfuncionario kircherista solicitó ingresar al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (al igual que Oscar Centeno), pero no reclamó ser excarcelado, aunque sí demandó no volver al penal de Ezeiza, por lo que todavía resta saber dónde continuará preso. López teme por su vida en el penal a raíz de este quiebre que podría ser una llave clave para desentrañar toda la línea de corrupción.



En ese sentido, fuentes judiciales aseguraron a Infobae que López hizo aportes "muy importantes" y aportó "datos nuevos" a la investigación en torno al entramado de corrupción en la obra pública.



Ahora, resta que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo que alcanzó el exfuncionario con el fiscal.



El martes, López se había negado a declarar en el marco de la causa por los cuadernos, aunque ayer pidió declarar ante Stornelli, y ahora resta que el juez Bonadio decida si acepta sumar a López a la extensa lista de imputados colaboradores.



Por otro lado, López está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 acusado del delito de enriquecimiento ilícito en el marco de la causa que se inició el 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en un convento con bolsos que contenían casi 9 millones de dólares. "Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar, agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer", dijo el ex funcionario kirchnerista ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Capital Federal.