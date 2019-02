El Gobierno anuncia este jueves que los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de antecedentes donde acrediten no haber cometido delitos en los últimos 10 años.

De este modo, el Gobierno busca establecer un mayor control sobre los inmigrantes.

Según publica hoy La Nación, es una respuesta a los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y un paso para ordenar lo que el Gobierno de Mauricio Macri considera un "descontrol migratorio".

Desde ahora, sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década, no podrá avanzar en el trámite migratorio y por ende, no ingresar al país.

En los últimos tres años, la Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, otorgó 680.0000 radicaciones, una cifra récord. El ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana.

"El objetivo es que todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país. La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad", dijo García.

La presentación de este jueves será por parte del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estará acompañado por el secretario político del Interior, Sebastián García De Luca, y por Horacio García.

El Gobierno sigue así adelante con la instalación de la agenda de seguridad incluyendo la posible expulsión del país de unos 1000 extranjeros acusados de cometer delitos.

Y también, la creación de un fuero migratorio que acelere los procesos de deportación y de una fuerza especializada para la búsqueda de inmigrantes ilegales. Todo esto, con la la campaña electoral en marcha.