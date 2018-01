El combate. Bomberos voluntarios, Vialidad Provincial, un helicóptero del Sistema Federal de Manejo del Fuego y Defensa Civil local trabajan para extinguir el fuego.

Más de 21.000 hectáreas se quemaron el fin de semana por incendios forestales en las localidades rionegrinas de General Conesa, Guardia Mitre, Río Colorado, Villa Llanquín, Mencué y la costa atlántica, informó ayer la Dirección Provincial de Defensa Civil, que afirmó que "ya están controlados".



"Si bien los incendios están controlados, en Guardia Mitre hay focos activos y se continúa trabajando para que no se extiendan", dijo el director, Adrian Iribarren, quien detalló que "aunque todavía no están los análisis de las imágenes satelitales, las hectáreas quemadas serían 21.120". "La zona más afectada es la de Guardia Mitre, donde el fuego arrasó con unas 15.000", aclaró y agregó que en la costa se vieron afectadas principalmente la Villa Balnearia Bahía Creek y la zona andina en cercanías al Arroyo Ñireco. En Guardia Mitre y General Conesa los focos comenzaron por una tormenta eléctrica el viernes, mientras que "las altas temperaturas y las ráfagas de viento hicieron que las cenizas del incendio que afectó a la localidad pampeana de La Adela cruzaran el río Colorado y llegaran hasta Colonia Juliá y Echarren", apuntó. No se reportaron heridos, aunque sí el fuego alcanzó "alambrados y a algunos animales de hacienda".