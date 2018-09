Cinco kilos de alimentos sólidos. Ese es el límite que la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay impuso para que los ciudadanos uruguayos puedan entrar desde la Argentina a través de los pasos fronterizos que cruzan el río Uruguay. La medida, difundida este sábado en el país vecino, se tomó ante el contexto de depreciación del peso argentino ante el peso uruguayo y el dólar, y de la conveniencia que puede suponer esa cotización para quienes llegan desde Uruguay a hacer sus compras.

Según publicó el diario uruguayo El País, la compra más frecuente de los uruguayos en la Argentina es de combustible, y al respecto aún no se ha tomado ninguna medida que restrinja ese consumo. Ese mismo medio publicó que un litro de nafta súper en Uruguay se compra a 55 pesos uruguayos mientras que en Argentina se consigue por el equivalente a 35 pesos uruguayos.

La Dirección Nacional de Aduanas uruguaya ordenó a su personal que enfatice los controles sobre el ingreso de mercaderías que llegan desde la orilla argentina a través de los puentes que llegan a los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro. Se trata de una restricción ya existente, pero que ahora se controlará con mayor énfasis.

Fuentes aduaneras citadas por El País sostuvieron que la medida apunta a que los viajeros uruguayos sepan que no está todo permitido en este contexto económico que atraviesa la Argentina. "Permitiremos que pasen con una canasta familiar razonable y no con artículos que no sean para alimentación", acotaron esas fuentes al medio uruguayo. Según publicó el diario, el mayor flujo de ingreso de mercaderías en estos días se detectó a través del puente que une Colón, en Entre Ríos, con Paysandú.

La caída del peso argentino no sólo ha generado la reacción de la Aduana uruguaya, sino que ya se habla de cómo funcionará el turismo en Uruguay durante el próximo verano. Luis Borsari, director de Turismo del departamento de Maldonado -al que pertenece Punta del Este-, dijo al diario El País: "El ajuste en los bolsillos de los argentinos ya sabíamos que iba a ocurrir. Los que van a venir, que a diferencia de lo que se cree: sí van a venir, van a hacerlo con los bolsillos apretados. Lo tenemos más que claro".

Según publicó el sitio elentrerios.com, el bloque Eva Duarte del Concejo Deliberante de la ciudad de Colón presentará mañana un documento en el que rechaza la medida tomada por la Dirección General de Aduanas de Uruguay, y en el que exhorta tanto al presidente Mauricio Macri como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a que efectúe un reclamo diplomático por esas medidas.