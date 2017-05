Cierre. Lousteau fue el encargado de cerrar el acto al que asistió también el diputado nacional Ricardo Alfonsín.



El exembajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, confirmó ayer su decisión de competir en las elecciones legislativas de octubre próximo por fuera de Cambiemos, aunque aclaró que esa determinación ‘la han tomado otros‘, en alusión a la negativa del macrismo de confluir con el economista en un mismo espacio.



Junto a sus aliados radicales y socialistas, el economista y exembajador en Estados Unidos (EEUU) encabezó ayer en la tarde, en el complejo Costa Salguero, un ‘locro patrio‘ para celebrar el 25 de Mayo, que marcó el puntapié inicial de la campaña del exembajador de cara a las elecciones de medio término. Sin dejar de lado sus críticas al PRO por no permitirle competir en unas elecciones primarias de Cambiemos en el distrito, Lousteau buscó mostrarse como el candidato capaz de presentar un propuesta superadora de la ‘nefasta grieta‘ entre el macrismo y el kirchnerismo.



Rodeado de la discreta liturgia radical que envolvió el encuentro en el Pabellón 6 de Costa Salguero, el exembajador hizo una evaluación crítica de la situación del país, con una ‘tercera parte de nuestros compatriotas en la pobreza‘.

Planteo de la UCR El diputado nacional Ricardo Alfonsín expresó que ‘acá se niega que la Unión Cívica Radical (UCR) sea parte de Cambiemos porque el PRO pone en riesgo su hegemonía en la Ciudad‘ Autónoma de Buenos Aires. Alfonsín asistió al acto en el que Lousteau confirmó su participación en los comicios.

‘No faltan recursos, los estamos administrando muy mal‘, evaluó y puso el foco en el rechazo del PRO y en particular del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a que el economista compita en unas primarias de Cambiemos. En ese sentido, Lousteau reivindicó la necesidad de fortalecer Cambiemos como un espacio ‘amplio y generoso‘.



El economista fue el orador central del almuerzo, en el que también hablaron el titular de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti; el socialista Roy Cortina y Martín Sánchez, presidente de la Juventud Radical de la Ciudad.

Desde el atril, el economista apuntó contra la estrategia del PRO de polarizar los comicios de medio término con el kirchnerismo y advirtió que ‘aquel que azuza la grieta por motivos de táctica electoral, nos hace correr el riesgo a todos de caer en esa calamidad‘.



Sin mencionarla, deslizó un cuestionamiento hacia Elisa Carrió, quien, convertida en candidata del macrismo en la ciudad, será su principal adversaria electoral. Se preguntó ‘cómo puede ser que alguien que se dice republicano altere las reglas de juego cuando no le conviene‘.



El exdiplomático ratificó su decisión de competir en octubre por una banca por la Capital Federal en la Cámara de Diputados, desde donde buscará darle impulso a su proyecto político de cara al 2019. Lousteau ofreció una rueda de prensa, antes del ‘locro Patrio‘, en la que criticó que el macrismo sume en una alianza porteña a la Coalición Cívica y a Confianza Pública, la fuerza de Graciela Ocaña, exintegrante del frente ECO, y no al radicalismo.



En ese contexto, Lousteau volvió a reivindicar la utilidad de las primarias para dirimir candidaturas, no descartó la incorporación del GEN, el partido de Margarita Stolbizer, a su frente en Capital y desestimó confluir con el Frente Renovador, de Sergio Massa. Lousteau habló ante tres mil personas durante un locro organizado por el radicalismo porteño en Costa Salguero, ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de recaudar fondos para la campaña. Agencias