Los bonos soberanos en dólares operan con subas de hasta 2% este jueves. Se trata de las primeras lecturas del mercado luego de los anuncios económicos de Sergio Massa, después de cinco días de fuerte expectativa.

Los Globales 2029 y 2030 suben hasta 1,5% en tanto los de tramo medio, operan con alzas de hasta el 1,8%. Con el avance actual los bonos ascienden hasta 5% en los últimos cinco días y se muestran sin variaciones sustanciales respecto al último mes. En la jornada de ayer, los bonos en moneda dura cayeron más de un 3%. En ese marco, el riesgo país medido por el JPMorgan cae 2,05% a 2.394 puntos básicos.

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street escalan hasta 4% liderados por Pampa Energía, Cresud (2%), Telecom Argentina (1,9%) y Grupo Financiero Galicia (1,3%). Las bajas, de hasta 2% responden a Ternium, Corporación América (-1%) e YPF (-0,7%).

Massa brindó varias señales en relación a la política económica. Todas, en el marco de un fuerte apoyo político. No es un dato menor. Algunas de las medidas mas altisonantes e importantes para los inversores tienen que ver con el cumplimiento de la meta del déficit fiscal, el “stop” a la emisión monetaria hasta fin de año, una ampliación del recorte de los subsidios enfocado en el ahorro energético y otros incentivos hacia el sector exportador. Pero claro, por ahora es todo wait and see.

Fuente: Ámbito