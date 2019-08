El presidente Mauricio Macri cerró este mediodía la reunión de gabinete ampliado que tuvo también como oradores a María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Miguel Pichetto.

Según reconstruyeron fuentes consultadas por Infobae -el encuentro fue cerrado-, el jefe de Estado aseguró: "Me siento muy orgulloso como argentino, como presidente, de que todos ustedes estén hoy acá tan comprometidos, aun desde el dolor, el dolor nos está haciendo crecer para ratificar todo esto que hemos hecho".

El jefe de Estado planteó además que el compromiso que tienen todos los dirigentes de Cambiemos "no tiene que ver con lo personal, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la fama ni con el poder; tiene que ver con el corazón porque amamos a nuestro país".

En otro tramo de su discurso, Macri resaltó que Juntos por el Cambio está integrado por un grupo "diverso de gente" con "historias distintas" y todos unidos con el objetivo de "servir y ayudar al prójimo".

"Queremos cambiar la realidad para que todos podamos vivir en paz, en armonía", dijo Macri.

Carrió y Pichetto fueron más eufóricos. "Lilita" habló de una victoria por "paliza" en octubre y Pichetto pidió salir a recuperar los votos.