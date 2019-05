Mauricio Macri aprovechó el anuncio de la inauguración en los próximos días junto del Viaducto Mitre para criticar al kirchnerismo y ratificar el rumbo del Gobierno, en medio del planteo de un acuerdo de diez puntos con la oposición.

"La disyuntiva: hacer lo fácil mal o lo difícil bien", se titula el texto que este domingo el Presidente de la Nación publicó a través de las redes sociales, acompañado de un video de la obra de infraestructura de la línea de tren.

"Es fácil gastar un punto del PBI para crear una ilusión que dura un rato pero cuyas consecuencias después explotan en todas direcciones, como está sucediendo ahora mismo en Venezuela, donde el país se extinguió por las mentiras de un gobierno que destruyó todos los recursos hasta quedar sin infraestructura, sin alimentos, sin energía, sin salud… Donde lo único que abunda es el sufrimiento de los venezolanos, la violencia y la paranoia en el poder", comienza el texto del mandatario.

Y sin mencionar a la gestión de Cristina Kirchner, sostiene: "Es fácil pintar la fachada de un edificio para inaugurarlo usando la Cadena Nacional y dejarlo todo podrido por adentro. Es fácil, lo vimos durante años y vivimos hasta ahora las consecuencias destructivas de tomar ese atajo. ¿Qué quedó de hacer las cosas así? Un país con millones de personas que no tienen ni cloacas. No hablamos de 5G o de trenes super rápidos, el camino fácil después de 80 años dejó un país que no tiene ni cloacas".