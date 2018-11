La segunda. Es la segunda vez en menos de una semana que el presidente Macri cuestiona a la aerolínea de bandera.

El presidente Mauricio Macri utilizó la red social Twitter para referirse al temporal que azotó buena parte del Conurbano bonaerense durante el fin de semana, al tiempo que dijo estar a disposición de la gobernadora María Eugenia Vidal. Sin embargo, el primer mandatario aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la administración anterior de Aerolíneas Argentinas.



"Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto", dijo Macri.



"Estos temporales llegaron para quedarse y lo mejor que podemos hacer es invertir en infraestructura, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y estamos haciendo por ejemplo en Mar del Plata", escribió en su cuenta de Twitter.



Es la segunda vez en menos de una semana que el presidente cuestiona a la aerolínea de bandera. La primera de ellas fue el jueves, cuando pidió a los gremios de trabajadores de Aerolíneas Argentinas que "se sienten" con las autoridades de la empresa para encarar negociaciones de modo que la compañía no requiera más aportes del Estado nacional para su funcionamiento.



"Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses", señaló Macri desde Pilar mientras se llevaban a cabo medidas de fuerza que implican la cancelación de vuelos.



Más de 1.300 personas continuaban evacuadas en diez municipios del Conurbano bonaerense por las fuertes tormentas que azotaron desde el sábado pasado, mientras que algunas podrían regresar a sus casas "si no persisten las lluvias", informaron ayer fuentes de seguridad.



En la provincia ascendían a 1.322 los evacuados, según fuentes de Defensa Civil. Una fuente comunal de La Matanza, suroeste del Gran Buenos Aires, dijo que había "alrededor de 190 evacuados", y que se montaron tres centros abiertos en las escuelas 69 y 108 y en la Sociedad de Fomento 20 de Junio. En Lomas de Zamora 789 personas debieron dejar sus casas por anegamientos y "se esperaba que ayer, de no persistir las tormentas, algunas puedan regresar", estimó un vocero municipal.