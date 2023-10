Sin guardar nada en el tintero, el expresidente Mauricio Macri formalizó ayer públicamente su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y acusó con nombre y apellido a tres dirigentes radicales de "transar" con el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP) a la jefatura del Estado, Sergio Massa.

En un nuevo capítulo de la crisis interna de Juntos por el Cambio, Macri apuntó específicamente contra Gerardo Morales, Martín Lousteau, y Emiliano Yacobitti, quienes repudiaron los dichos del exmandatario y lo trataron como el "gran responsable" de la derrota de Juntos por el Cambio (JxC) el domingo pasado.

"Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado a escondidas en contra de los intereses de los argentinos; no pueden decir nada", dijo Macri sobre el rechazo del radicalismo al acuerdo explicitado esta semana con la candidatura de Milei de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

En la defensa del candidato libertario, el creador del Pro dijo que "el que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó por él para que lo conduzca", señaló Macri en una entrevista con radio Mitre.

Esta fue la primera expresión pública del exmandatario luego de que decidiera, junto a la excandidata presidencial Patricia Bullrich, dar un apoyo explícito a Milei, sin someter esta decisión a la opinión de los espacios que integran JxC.

Macri aseveró que "los argentinos decidieron que la opción es Milei" y dio detalles del encuentro que mantuvo con el dirigente libertario y Bullrich antes de formalizar su respaldo. "Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca", afirmó.

Macri acusó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al senador nacional Martín Lousteau y al diputado nacional Emiliano Yacobitti de haber estado "transando a escondidas" con Massa.

"Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos. No pueden decir nada", subrayó el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo a su alianza con Milei. Macri también reveló que durante la noche de las elecciones, el pasado 22 de octubre, esos tres dirigentes radicales le pidieron a Patricia Bullrich que en su discurso "no podía agredir a Massa". "Ellos -continuó- en muchas cosas se han sentido más cómodos con Massa".

Al arremeter particularmente contra Lousteau hubo otro pase de factura, dijo: "Que trate de explicar dónde él está parado, porque si dice que va a votar, y no vota a Milei, que diga que va a votar a Massa", agregó que "siendo embajador en Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el Presidente iba a ir de visita a Estados Unidos", y le pidió "que lo diga; basta de tirar la piedra y esconder la mano". También cuestionó a los sectores de la UCR que proponen expulsar del partido a quien fuera candidato a vicepresidente de Bullrich, el diputado mendocino Luis Petri, y se preguntó: "¿No está mal que la vice del partido radical (María Luisa Storani), dice que vota a Massa y está mal que Bullrich y Petri dicen que votan a Milei?".

Morales enfurecido demolió a Mauricio

Los tres dirigentes radicales mencionados por Mauricio Macri recogieron el guante y lo cuestionaron por ser el "gran responsable" de la derrota de JxC y por "arreglar velozmente su apoyo" al candidato libertario.

"Macri es el responsable de la gran derrota de JxC y de romper las posibilidades de tener un gobierno, las destruyó. Ha hecho campaña antes de las PASO por Milei".

El también gobernador de Jujuy indicó que "le parece bien" que el fundador del Pro "ponga la cara y hable" porque "le ha hecho un gran daño" a JxC. "Macri está feliz en este escenario, es lo que quería. No sé cómo van a compatibilizar la libre venta de órganos y armas", apuntó.

El jefe de la UCR también observó que Bullrich es "una persona indigna", recalcó que "no es dueña de más de 6 millones de votos" y la criticó por no haber sostenido el acuerdo que mantuvieron en el búnker de la coalición tras perder las elecciones.

Ratifican avance de Rogelio Frigerio

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (Juntos por Entre Ríos), se convertirá a partir del 10 de diciembre próximo en el nuevo gobernador de la provincia, al imponerse por una leve diferencia al postulante del peronismo, Adán Bahl.

Frigerio tendrá mayoría con 18 bancas de Diputados gracias a la cláusula de gobernabilidad, que establece que quien gana la elección a gobernador obtiene automáticamente la mitad más un lugar en la Cámara Baja.

Del resto de las 16 bancas, once, quedaron en manos del frente peronista, mientras que las cinco restantes habían sido logradas por La Libertad Avanza, pero en los últimos días y tras el acuerdo de ese espacio con Patricia Bullrich, tres de los legisladores electos abandonaron el partido libertario.

Sin embargo, la lista encabezada por el exministro de Interior de Mauricio Macri no logró los mismos resultados para la Cámara de Senadores.