En un nuevo adelanto de lo que será un programa especial que saldrá al aire el domingo 8 de diciembre, Mauricio Macri criticó a Alberto Fernández porque “dice demasiadas cosas”. "Muchas de las cosas que él ha dicho no es lo que uno piensa. Creo también que dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno”, sostiene el Presidente en el adelanto de lo que será el video de la despedida de Macri del poder.

AF



Momentos. Domingo 8 a las 20:00. pic.twitter.com/NxsFLMJkXC — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 3, 2019

Este no fue el primer adelanto del programa, llamado “Momentos”, que se difundirá el próximo domingo, en coincidencia con las elecciones en el club Boca Juniors, donde Cristian Gribaudo buscará la continuidad del ciclo iniciado por Macri en 1995. Un detalle que analizan en Presidencia es que “Momentos” vea la luz antes de que sean públicos los resultados de los comicios boquenses.

Pero esta entrevista, que ya fue grabada y está siendo editada en estas horas, es solo una de las tres patas del plan de salida de Macri de la Casa Rosada. En el oficialismo se refieren al plan “6,7 y 8”, porque contempla actividades en esos tres días de diciembre.

En primer lugar, el viernes 6 Macri utilizaría la cadena nacional para dirigirse a los argentinos en una especie de despedida oficial. Ese discurso sería alrededor del mediodía con el objetivo de que no se superponga con el evento que probablemente se lleve todos los focos ese día, el anuncio del Gabinete de Alberto Fernández.

Luego, el sábado se realizará en la Plaza de Mayo una marcha convocada por el oficialismo en la que Macri buscará replicar el clima de la caravana del Sí se puede, la serie de 30 actos en 30 ciudades que el Presidente emprendió en el cierre de la campaña y que culminó con un multitudinario acto frente al Obelisco, en la avenida 9 de julio.

NO SOMOS LOS MISMOS



Momentos. Domingo 8 a las 20:00. pic.twitter.com/OJiAcb8oMg — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 2, 2019

En principio, el plan es que a las 18, la hora para la que está convocada la marcha, Macri esté junto a Juliana Awada y su hija Antonia en el balcón de la Casa Rosada. Desde allí verán llegar a los ministros del Gabinete nacional, así como a varios integrantes de la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires.

La última pata del plan de tres partes es “Momentos”, una emisión que será una mezcla de entrevista y reflexiones de Macri respecto de temas puntuales que afectan a la Argentina. El video, que fue anunciado para las 20 del domingo, está siendo editado en estas horas.

JULIANA



Momentos. Domingo 8 a las 20:00. pic.twitter.com/EuY9Go818u — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 2, 2019

Sin embargo, todavía no está confirmado que a esa hora sea publicado porque en el macrismo quieren que la difusión de la entrevista no choque con la revelación de los resultados de las elecciones en Boca, donde para colmo el candidato que busca continuar con la línea iniciada por el macrismo en 1995 no tiene asegurada su victoria.

En tanto, la noche de ese domingo 8 seguramente sea la primera de Macri en un nuevo hogar tras dejar la Quinta de Olivos que pasará a ocupar Fernández desde el 10 de diciembre. En principio, Awada, quien lidera el “operativo mudanza”, está buscando inmuebles por la zona norte del Gran Buenos Aires, alrededor de localidades como Martínez y Vicente López.

En esa línea, Macri también pretende ocupar una oficina cerca del límite entre el territorio porteño y la zona norte del conurbano bonaerense desde la que apunta a establecerse como referente de la oposición.