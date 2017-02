(Enviada especial) Es prioridad número uno para el gobierno de España. Y el Gobierno de Cambiemos lo sabe, lo repite una y otra vez. Durante tres días desde el miércoles, el presidente Mauricio Macri tendrá en Madrid jornadas maratónicas de actos oficiales, reuniones y exposiciones para demostrar que la Argentina quiere reforzar sus lazos con la Unión Europea.

España es el puente para pasear el discurso de que la gobernabilidad está garantizada y dejar en claro que, de cara a las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno pudo gobernar en 2016 con un Congreso en minoría. Pero es la seguridad jurídica lo que aún está en duda para los empresarios.

Y saben que se tarda años en construir lo que en segundos se derrumba como una casa de naipes. La herida que dejó en España el conflicto con Repsol tras la expropiación de YPF en 2012 lo demostró.

Es por eso que además de los actos políticos y culturales, Macri tendrá una agenda empresarial nutrida que buscará llevar previsibilidad para las inversiones futuras.

De desayunos, almuerzos y cenas

El Presidente llegó este martes a las 10:45 (hora argentina) junto a Juliana Awada en un vuelo de la compañía Iberia, y su agenda de visita de Estado comenzará el miércoles con encuentros oficiales.

La Fuente de Cibeles amaneció rodeada de banderas argentinas

Pero sera recién el jueves por la mañana que Macri tendrá un desayuno con los CEO de grandes empresas españolas que ya invierten en la Argentina y también las que componen el Ibex 35, como Telefónica, Indra, Gas Natural, y los bancos Santander y BBVA. El Palacio de El Pardo, que oficiará como la casa de Macri durante este viaje, se cerrará a los turistas y será el marco del encuentro.

Luego se reunirá con el presidente Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa para firmar un plan de Acción y Declaración Conjunta con acuerdos bilaterales que incluirán al comercio. El almuerzo que luego ambos tendrán en el salón de tapices de la casa de gobierno español también contará con la presencia de algunos empresarios europeos.

Por la tarde tendría un Coloquio con Mario Vargas Llosa, pero desde Presidencia están apretando la agenda para que Macri haga una pasada por la misión empresaria multisectorial que durante todo ese día juntará en mesas de negocios a 150 empresas argentinas con sus pares españolas, con un fuerte protagonismo de las pymes. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, será el funcionario protagonista del encuentro empresarial España−Argentina en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); con una fuerte presencia de la Cámara Española de Comercio de Argentina.

Desde las ocho de la noche será el encargado de agasajar a los reyes de España, a Rajoy y a "invitados especiales" en El Pardo. Los empresarios argentinos ya están en la lista. Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy); Adrián Kaufmann (UIA); Daniel Funes de Rioja (UIA); Luis Betnaza (Techint); Sergio Nardelli (Vicentin); Alejandro Mc Farlane (Edelap); Martín Zurich (BBVA Banco Francés) y Enrique Cristofani (Santander).

Reuniones uno a uno

La agenda fuerte del viernes será el "Foro Invertir en Argentina" organizado por el diario El País, donde se darán lo que en el mundo de las empresas llaman los "one on one": un encuentro directo, uno a uno, entre Macri y el presidente de una compañía.

El encuentro con José Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa, será antes de su exposición en el foro. También ya está confirmado el encuentro con José María Álvarez Pallete, de Telefónica, en medio del malestar que generó un decreto que según la compañía española beneficia al grupo Clarín, y se espera otro uno a uno con la empresa Indra. Pero la lista de encuentros se está cerrando y habría más.

La visita oficial dura hasta el viernes pero Macri incluso tiene agenda el sábado por la mañana y un encuentro con un viejo amigo que no simpatiza del todo al gobierno español: el ex presidente José María Aznar.

Durante estos tres días, Macri se moverá por Madrid con una comitiva chica variada que tiene ministros (como Jorge Triaca, de Trabajo y Andrés Ibarra, Modernización), el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, los diputados nacionales Emilio Monzó y Pablo Tonelli, los sindicalistas Gerónimo "Momo" Venegas (UATRE) y Guillermo Pereyra (Petroleros).

Fuente: Infobae