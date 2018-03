El presidente Mauricio Macri recordó los malos resultados de las pruebas educativas Aprender, en medio del paro docente. "Estamos con graves problemas en la educación, que no es la que todos soñamos", dijo el mandatario al abrir el ciclo lectivo en Corrientes, uno de los siete distritos en los que arrancan las clases, ya que en los 17 restantes no hubo acuerdo con los sindicatos.

El paro es de alcance nacional, por 48 horas, y fue dispuesto la semana pasada por Ctera, en rechazo al cierre de la paritaria nacional que el Presidente dispuso por decreto, y al límite de 15% de aumento que impulsa el Ejecutivo en su meta para alcanzar el índice de inflación previsto para este año.

Macri recordó los duros resultados de las pruebas Aprender 2016, que revelaron que cinco de cada diez alumnos de colegios secundarios "no comprenden textos" y que esa misma proporción completa los estudios sin entender "los elementos básicos de matemática". "Estamos con problemas graves en la educación, porque no es la que todos soñamos. Queremos una educación pública de calidad, soñamos que los alumnos desarrollen todo su potencial", afirmó.

El Presidente eligió no confrontar con los sindicatos, en medio de la medida de fuerza, y dijo que no habría educación en el país si los maestros "no pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía y el cuidado" en su tarea. "Nada sería posible sin los docentes", afirmó. Macri insistió en que "el desafío del siglo XXI es estar en capacitación continua" y dijo que los padres no pueden "desentenderse" del tema de la calidad de la educación "ni dejar a los maestros solos" en la tarea, al inaugurar el ciclo lectivo 2018.

En su discurso del jueves pasado en la Asamblea Legislativa el Presidente le hizo fuertes críticas a los gremios docentes. "No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias", afirmó el mandatario. Además pidió "trabajar por la igualdad educativa para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad".