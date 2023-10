El ex presidente Mauricio Macri se pronunció públicamente a favor de Javier Milei y les pidió a sus seguidores que lo voten en el balotaje de 19 de noviembre, día en que se definirá el próximo presidente de la Argentina.

“Quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humidad de reconocerlo”, aseguró el fundador del PRO en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre. Dijo además que su hija Antonia le solicitó que apoyara a Milei en la segunda vuelta electoral.

Si bien el dirigente negó que haya una fractura en Juntos por el Cambio, lanzó duras críticas a dirigentes radicales que acusó de “transar” con Sergio Massa en el Congreso.

Puntualmente, Macri disparó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau tranzando por detrás de nosotros”, dijo.

Consultado por las críticas de Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei, el ex Presidente contestó: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

El ex jefe de Estado reconoció que el lunes a la noche compartió una reunión con Milei y Patricia Bullrich. Dijo que le trasladaron un apoyo incondicional y no hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete. “No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y lo ratifico: no venimos para el toma y daca, estamos para colaborar en lo que sea para el futuro de la Argentina”, dijo.

“El tema de hoy es clarificar que lo que se ha hecho no es la excusa de nadie para que sean dueños de Juntos por el Cambio ni echen a nadie del partido”, aseveró.

“Aquellos que usan la neutralidad para favorecer a Sergio Massa que lo digan”, sentenció enojado. Y ante una repregunta sobre el rol de Lousteau, arremetió: “Que Martín Lousteau trate de explicar dónde está parado, que diga que va a votar a Massa, no me extrañaría nada de alguien que siendo embajador en los Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el Presidente iba a visitar a los Estados Unidos”.

“Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano. Que lo diga. Y el día que termine la elección nos reuniremos todos en Juntos por el Cambio y discutiremos las cosas sobre la mesa”, sentenció.

La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal -entre otros- son los dirigentes que se han expresado a favor de la neutralidad de cara a la segunda vuelta electoral.