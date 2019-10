No se baja del sueño. El presidente Mauricio Macri cerró la campaña de Juntos por el Cambio pidiendo a su electorado que sea "protagonista" en las elecciones del domingo para "consolidar el voto" en un eventual balotaje.

En Córdoba, "donde todo empezó", según suele recalcar una y otra vez, el presidente Mauricio Macri le pidió ayer a su electorado estar "juntos" para "resolver estos problemas económicos que arrastramos hace décadas". A la vez que resaltó la necesidad de conseguir que la del domingo próximo "sea la elección con mayor asistencia desde 1983", cuando retornó la democracia.



"Acompáñennos, los necesitamos el domingo", expresó Macri durante el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio en Córdoba, donde estuvo junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto; su esposa, Juliana Awada, y el diputado radical Mario Negri, entre otros.



Ante una multitud que se congregó en el tradicional Patio Olmos de la ciudad de Córdoba, Macri destacó anoche que en la provincia de Córdoba "empezó el "Sí se puede"", en referencia a la victoria que obtuvo en ese distrito en el balotaje presidencial de 2015, por lo que expresó que "acá está la fuerza de este país y la locura por el futuro". Por eso, el cierre de campaña allí en busca del consolidar aquel voto clave.



En ese sentido, Macri pidió a los militantes de Juntos por el Cambio "ser protagonistas" en las elecciones del domingo próximo y llamó a "consolidar el voto" en un eventual balotaje del 24 de noviembre, instancia en la que, dijo, se debe ratificar "la esperanza y la convicción para cambiar la historia de la Argentina para siempre".



Por su parte, el senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, convocó a los "radicales, liberales y al peronismo republicano" a que acompañen a "este gran presidente que tiene Argentina", pidiendo que voten a Mauricio Macri en las elecciones del próximo domingo.



"Vamos a seguir gobernando la Argentina, vamos que se puede", siguió Pichetto en el acto de cierre de campaña del espacio, que se realizó ante una multitud frente al Shopping Patio Olmos de la ciudad de Córdoba, antecediendo al presidente Macri.



Más temprano, Macri compartió ayer "seis claves para cuidar el voto" el próximo domingo entre las que se destaca el llamado a "denunciar cualquier irregularidad" y un pedido a sus votantes para que lleven su "boleta" de Juntos por el Cambio al cuarto oscuro.



"La elección del domingo es una oportunidad histórica. Para cuidar los votos, llevá tu boleta o confirmá que esté en condiciones en el cuarto oscuro; acompañá a tus familiares y amigos a votar y denunciá cualquier irregularidad", pidió Macri, a través de Twitter. En el primer punto, hizo énfasis en que los ciudadanos lleven su "boleta" al centro de votación, al señalar que pese a que "en el cuarto oscuro habrá boletas, lo mejor es que lleves la tuya" y agrega que podés "conseguirla en los locales partidarios de Juntos por el Cambio o a través de los voluntarios que las reparten en la calle".

"El domingo vamos por mucho más"

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró ayer su campaña electoral en Salta, donde dijo que en las elecciones "del domingo vamos por mucho más", y destacó que su proyecto "surgió con la idea de buscar la unión nacional".



"Lo que buscábamos era que los argentinos tuvieran una alternativa que no los obligara otra vez más a votar entre lo malo y lo peor, o entre lo peor y lo malo", expresó Lavagna.



El candidato habló en el acto de cierre de campaña que se hizo al mediodía en la cima del cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde estuvo junto a su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manuel Urtubey.



Lavagna dijo que "las sociedades polarizadas como la nuestra no crecen, y la democracia día a día se va degradando un poco más", se refirió a "la cantidad de palos en la rueda que nos pusieron y de ninguneos" que sufrió su sector, y expresó que "24 horas antes de las PASO seguían insistiendo en que no nos presentáramos".



"Y acá estamos, vamos por mucho más el día domingo y vamos por mucho más en términos de futuro", afirmó y consideró que "la tarea de cerrar la grieta no es fácil, los polos tienen dinero, poder, relaciones, medios", afirmó.