Cerca de Barajas. Macri, ayer en la Cumbre del Clima, en el Centro de Exposiciones de la capital española (Ifema), ubicado a siete kilómetros del Aeropuerto Barajas.

Mauricio Macri, que participa en España de la Cumbre del Clima, dijo ayer a sus simpatizantes que si bien "ayudará" en la nueva etapa, "nunca más callará".



El presidente argentino se reunió ayer con un grupo de simpatizantes residentes en Madrid, ante quienes aseguró que su espacio político "ayudará en todo lo posible en la nueva etapa". Sin embargo, advirtió que pondrá por delante los valores que defiende y que "nunca más callará".



"Hemos avanzado mucho mejorando la calidad institucional del país, combatiendo la corrupción. Estamos más conectados con el mundo, nos modernizarnos. Esa es una base de la que no vamos a volver atrás", aseguró el mandatario, quien se encuentra en España con motivo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP25).



Madrid tiene la peculiaridad de que allí, los residentes argentinos votaron de forma masiva a la fórmula de Juntos por el Cambio, encabezada por Macri, con lo que el encuentro con los militantes fue muy emotivo.



"La COP25 me da una oportunidad única, porque yo me enteraba por otros de lo que estaba pasando, de las revoluciones que fueron sucediendo en el país y fuera del país, pacificas, a favor de ideas y valores", dijo el presidente en el encuentro íntimo con una treintena de simpatizantes y militantes del PRO, que tuvo lugar en la sede de la agencia de publicidad FCB&Fire Spain.



"Todo lo que hicimos no fue en vano", remarcó el Presidente, quien abogó por tomar este nueva etapa en la oposición como un "pequeño paso atrás" para volver a ir hacia adelante.



"Quizás es un nuevo aprendizaje, estamos todos acá, queriendo ayudar en todo lo posible en la nueva etapa que viene, pero también teniendo claro que nunca más nos vamos a callar ni aceptar que nos lleven por delante. Estamos para colaborar, pero también para poner por delante los valores que queremos", señaló.



Uno de los anfitriones del evento fue el actor Luis Brandoni, quien tuvo un papel clave en la promoción de las movilizaciones de apoyo a Macri tras las elecciones primarias del 11 de agosto, que ganó Alberto Fernández.



Por otro lado, el presidente Mauricio Macri publicó ayer en redes sociales el fragmento de una entrevista en la que pide ser "optimistas" sobre el próximo mandatario ya que, sostuvo, "algo aprendieron y no van a querer reivindicar lo malo que tuvieron en su gobierno".



En una mesa redonda con jefes de Estado, Macri defendió ayer en la Cumbre del Clima (COP25) el trabajo de su gobierno contra el cambio climático y se mostró "convencido" de "los grandes aportes" de Argentina en esta materia.



Macri hizo esta declaración durante una mesa redonda entre presidentes y jefes de Estado de varios países tras la inauguración de la Conferencia de las Partes, la COP25.



Hoy, en el Palacio de la Zarzuela, Macri será recibido por el rey Felipe VI de España y posteriormente viajará a Suiza.

"Libre de emisiones de gases"

Macri desgranó ayer los logros de su gobierno en materia de lucha contra el cambio climático y proyectó que para 2040 la producción eléctrica de Argentina será "libre de emisiones de gases de efecto invernadero", al intervenir durante la Cumbre del Clima. "Sabemos que el futuro depende de lo que hagamos en el presente, y es nuestra responsabilidad ponernos en acción", afirmó Macri, al tomar la palabra durante la sesión de trabajo de los jefes de Estado y gobierno que participan de la conferencia de Naciones Unidas.



Macri sostuvo que Argentina "fue el primer país en presentar una revisión de su contribución determinada a nivel nacional", en referencia a las acciones previstas para mitigar el cambio climático o adaptarse a sus consecuencias. "Creamos un gabinete nacional de Cambio Climático del que participan gobierno locales y sectores privados", detalló.