Macri a los salteños: "El monumento de este grande (por el General Martín Güemes) nos tiene que inspirar a todos. Porque él sí que pudo. Este va a ser un octubre inolvidable", arengó a la multitud el Presidente.

En la previa de la marcha del "Sí se puede" que ayer llevó a Salta y bajo el título "Acompañar a más jóvenes que no estudian ni trabajan", el presidente Mauricio Macri propuso extender el Servicio Cívico Voluntario en Valores para que llegue a más jóvenes que dejaron el sistema educativo y no trabajan. "Hay un millón de jóvenes que no está en el sistema educativo ni tiene un trabajo formal. Vamos a extender el Servicio Cívico Voluntario en Valores para ayudarlos a salir adelante", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. "Ya funciona en seis puntos del país con 1.200 inscriptos y es todo un éxito. Por eso queremos expandirlo a 100.000 jóvenes de todo el país el año que viene. Todos los chicos merecen las mismas oportunidades para realizarse y el Servicio Cívico Voluntario es una herramienta para alcanzar esto", sostuvo el mandatario.

El Jefe del Estado explicó que se trata de "una serie de talleres para jóvenes de 15 a 18 años que no estudian ni trabajan y viven en zonas vulnerables". En ellos "aprenden hábitos saludables, a estudiar y a armar un CV, entre otras habilidades". "También los capacitamos en oficios en los que pueden conseguir trabajo rápidamente" agregó el mandatario.Su propuesta es parte de las 30 iniciativas que el Presidente se comprometió a presentar como parte de su campaña, para implementar en caso de ser reelecto.

Fuentes de la Casa Rosada explicaron que tras la prueba piloto que se realiza este año, "la idea es ampliarlo a 100.000 jóvenes y que dentro de cuatro años se pueda recibir a los más o menos 800 mil jóvenes de entre 15 y 18 años que no estudian ni trabajan, que son el objetivo del programa".

En esa línea, para el Gobierno, la prueba piloto lanzada este año "está funcionando bien" y aclaró que "se están haciendo los ajustes necesarios y analizando lo que funciona bien y lo que funciona mal" y para eso el Gobierno contactó al director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En tanto, la fuente destacó que en las cuatro provincias donde funciona el programa (Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero) "hubo mucho interés".

El siguiente paso, según detalló un funcionario del Ministerio de Seguridad, es ampliar a "40 o 60 sedes en el país" que se determinarán según la distribución geográfica de las principales ciudades, donde se concentran la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan: "Es un programa que va creciendo y va a necesitar apoyo de otros ministerios como el de Educación y Salud".

Ayer, en el marco de las marchas del "Sí se puede", Macri reiteró en Salta que

que "en el futuro, el foco va a estar en el alivio" económico, aunque aclaró que todo lo que hizo el gobierno "no ha sido en vano" porque, dijo, hay "bases más sólidas y fuertes para poder crecer".

Gente de Metán, Rosario de la Frontera, Tartagal, General Güemes, Cafayate, Colonia Santa Rosa, Pichanal, La Silleta y también de otras provincias como Catamarca, Jujuy y Tucumán se hicieron presentes para acompañar al Presidente que se mostró eufórico y emocionado.



Ponen la lupa sobre autoridades de mesa

La Justicia Electoral hizo lugar a un planteo de Juntos por el Cambio para revisar y reforzar el control en la designación de autoridades de mesa para las generales del 27 de octubre al constatar que durante las PASO hubo irregularidades en nombramientos en casos en los que figuraba ausente la autoridad original.

Juntos por el Cambio denunció que 10.605 personas cumplieron roles de presidentes de mesa en las PASO del 11 de agosto en escuelas en las que no estaban empadronadas y otros casos en los que los designados estaban afiliados a partidos políticos. Por eso, la Cámara pidió a las Juntas Electorales de cada provincia que implementen "un procedimiento de contingencia" para asegurar que las autoridades de las mesas que deban reemplazar a quienes se ausenten durante la jornada electoral cumplan con los requisitos. Entre las anomalías verificadas, la Cámara ordenó que se remita a la fiscalía federal con competencia electoral la nómina de 65 casos de la provincia de Buenos Aires que ejercieron como autoridad de mesa en establecimientos distintos a los que se encontraban empadronados.