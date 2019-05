Por la tarde. A las 17.50, Schiaretti ingresó a la Casa Rosada por la explanada de Rivadavia para reunirse con Macri en el despacho situado en el primer piso de la Casa de Gobierno.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró ayer que en la reunión que mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri ratificó su postura sobre un acuerdo nacional basado en seis puntos que incluyen "el equilibrio fiscal y federalismo en todo el territorio nacional", entre otras cuestiones.



En una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter, Schiaretti reiteró los postulados que formuló la noche del pasado 12 de mayo, cuando obtuvo la reelección al frente del Ejecutivo de la provincia mediterránea.



El mandatario se pronunció así en favor de "mantener el equilibrio fiscal; tomar deuda sólo para obras públicas; honrar las deudas que se contraen; no aislarse del mundo; garantizar el federalismo en todo el territorio de nuestra patria, sin resignar los avances alcanzados hasta hoy por las provincias". También consideró que "el Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame del mercado". Schiaretti es un referente clave de Alternativa Federal, el espacio que hoy tendrá una cumbre de sus principales dirigentes para definir la estrategia de cara a los comicios de octubre.



Macri y Schiaretti se reunieron durante casi una hora ayer en la Casa Rosada, como parte del diálogo social al que convocó el primer mandatario en base a una serie de puntos básicos para resolver los problemas del país, informaron fuentes oficiales.



El encuentro, de alrededor de 50 minutos, se realizó en el despacho presidencial situado en el primer piso de la Casa de Gobierno.



Tal como ocurrió a la entrada, el reelecto gobernador de Córdoba se retiró sin hacer declaraciones a la prensa, a la que sólo saludó con la mano en alto cuando entró a la sede gubernamental. El encuentro del jefe de Estado nacional y del mandatario cordobés se realiza poco más de una semana después del amplio triunfo de Schiaretti en las elecciones de Córdoba, donde consiguió la reelección al vencer a los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, quienes fueron separados debido a que Cambiemos se rompió en esa provincia por la disputa por los candidatos.



También se produjo tres días después del anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, luego del lanzamiento del exministro de Economía Roberto Lavagna como precandidato a presidente y en forma simultánea con deliberaciones posiblemente decisorias del espacio Alternativa Federal.



El encuentro entre Macri y el cordobés se produjo después de que Schiaretti confirmara que Alternativa Federal tendrá una "fórmula propia" en los comicios presidenciales. "No vamos a formar parte de ninguna alianza con el kirchnerismo o Cambiemos", insistió este lunes.



Tras la reunión de ayer por la tarde, en la Casa Rosada dijeron que el encuentro fue "muy cordial", que "hay muchas coincidencias" y que le "da previsibilidad al país de cara al futuro".



A las 17.50, Schiaretti ingresó a la Casa Rosada por la explanada de Rivadavia. En el Ejecutivo insistieron en que la visita se enmarcaba dentro de la discusión por los 10 puntos de consensos básicos, que el presidente lanzó semanas atrás.

Reunión clave de Alternativa Federal

Los principales referentes de Alternativa Federal se preparan para definir las reglas de juego del espacio en el marco de una reunión clave que tendrá lugar hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Sin precisarse hora y lugar, la reunión contará con la participación del gobernador cordobés Juan Schiaretti, de su par salteño Juan Urtubey, del senador Miguel Pichetto, de Roberto Lavagna y de Sergio Massa, a quien apuntan las miradas por su eventual salida del frente.



El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey instó a todos los precandidatos a presidente de Alternativa Federal a competir en una elección primaria para definir al postulante presidencial de octubre. "Sería muy bueno competir con Sergio Massa, con Roberto Lavagna y con los dirigentes que tengan vocación de ofrecerle algo superador a la Argentina, que nos saque de esta historia de la rosca política, de la pelea de ver quién es menos peor", sostuvo el mandatario provincial.