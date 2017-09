El gobierno de la ciudad de Buenos Aires invertirá casi 6 millones de pesos en reparar los daños ocasionados durante los incidentes que se produjeron el viernes por la noche, tras la multitudinaria manifestación a Plaza de Mayo en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado.



Según informó ayer el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, se invertirán 5,8 millones de pesos para "recuperar, reemplazar y poner en valor los destrozos ocurridos en el eje cívico público de Plaza de Mayo-Congreso de la Nación".



El ministerio porteño detalló que en "limpieza, más el reemplazo de 30 cestos papeleros, 21 contenedores nuevos y la reparación de 25 se gastarán 1.700.000 pesos", en tanto que en "la recuperación de los espacios verdes intervenidos que incluye nuevas luminarias, bancos, baldosas, nivelación de contrapisos, plantas y flores, se invertirán 2.600.000".



En tanto, la limpieza de graffitis de persianas, fachadas, puestos de diarios, paredes -tarea que demandará varios días- tendrá un costo total de 1.500.000 pesos.



El operativo del gobierno porteño para reparar los daños comenzó ayer por la mañana con la limpieza de los grafittis en las fachadas del Cabildo; así como la reparación de los espacios verdes de la Plaza de Mayo y el reemplazo de las luminarias dañadas. También comenzaron a reemplazarse los contenedores de basura que fueron quemados durante los incidentes en Avenida de Mayo y Rivadavia, según el gobierno porteño. En la Plaza de los Congresos quedó destruido un obrador. Durante los incidentes fueron detenidas 30 personas. Los desmanes comenzaron pasadas las 20.30, cuando manifestantes comenzaron a tirar piedras contra el vallado de la Casa Rosada.

Peña respaldo a Patricia Bullrich

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó ayer la continuidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pese al reclamo de renuncia de distintos sectores por la desaparición de Santiago Maldonado, transmitió a la ciudadanía "paz y tranquilidad", y llamó a tener "mucho cuidado con los discursos que fomentan la violencia porque son de alta irresponsabilidad".



"Respaldamos plenamente el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich, no sólo en este tema, sino en la lucha contra el narcotráfico, un trabajo muy valiente que muchos no hicieron antes",



advirtió y diferenció los reclamos de la familia Maldonado de la "hipocresía de algunos sectores políticos que cuando gobernaron no fueron capaces de brindar seguridad ciudadana ni de reformar las fuerzas de seguridad".