Agua para su molino. Manzur sumó al kirchnerismo a su proyecto electoral para fortalecer sus chances de ganarle un cara a cara a su creador, José Alperovich.

El gobernador peronista de Tucumán, Juan Manzur, dio ayer un paso que podría ser clave en su plan de reelección al sellar una estratégica alianza electoral con Unidad Ciudadana, el partido que creó Cristina Kirchner.



Con este acuerdo, Manzur fortalece su posición dentro del peronismo tucumano y se adueña de votos que podrían inclinar la balanza a su favor en las próximas elecciones provinciales en las que intentará renovar los laureles. De todos modos, puede no ser una tarea fácil ya que su antecesor y mentor, el zar tucumano José Alperovich, está reclamando derechos de autor y presiona fuerte para recuperar el poder.



Alperovich le transfirió en su momento el poder a Manzur con el ánimo de volver en el siguiente mandato cuando había agotado sus posibilidades de reelección. Sin embargo, Manzur se sintió cómodo en su trono y ahora no quiere dar un paso al costado. Por eso, Alperovich velas las armas y con su embestida amenaza con dividir aguas en el PJ y así achicar el horizonte político de Manzur y del peronismo provincial.



Ante este escenario adverso para la interna, Manzur le pidió ayer a José Alperovich que compita adentro de una gran interna del peronismo en Tucumán, al advertirle que si juega por afuera terminarán beneficiando a Cambiemos.



En un nuevo llamado a la "unidad", Manzur destacó que otros referentes tucumanos de Unidad Ciudadana -como el exdiputado nacional José Vitar, el ex defensor del pueblo Hugo Cabral, y el exministro de Justicia José Cúneo Bergés- ya aceptaron la propuesta de un "acuerdo de unidad" e instó a Alperovich a hacer lo mismo para asegurarle el triunfo al peronismo.



"Lo único que lograría es dividir al peronismo y beneficiar a Cambiemos", dijeron desde el entorno de Manzur, que lanzó su nueva propuesta de unidad, esta luego de la reunión en el PJ provincial, donde convocó a una gran interna para "evitar la fractura del PJ".



Preocupado por retener la provincia, Manzur viene realizando desde hace meses un intento de acercamiento a Cristina Kirchner, mientras toma distancia del armado de Alternativa Federal, la pata anti K del PJ que hasta ahora se resiste a incorporar en su gran plan de unidad a la expresidenta. Incluso cerca del entorno del tucumano reconocieron que aún no definió si asistirá a la cumbre que el grupo de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto preparan para el próximo lunes en Mar del Plata.



En Tucumán destacan que el llamado de unidad coincide con el objetivo que se proponen desde Unidad Ciudadana, que es cerrar acuerdos de unidad en las distintas provincias, como ya lo hicieron en San Juan, La Pampa y Neuquén.



El Sí sacó el 25% de votos en La Rioja



Concluido el escrutinio definitivo de la consulta popular celebrada el domingo último en La Rioja para habilitar una enmienda constitucional que permitiría la reelección del gobernador Sergio Casas, el Tribunal Electoral informó ayer que el "Sí" obtuvo el 25% de los votos, mientras el "No" casi llegó al 18%, en tanto un 55,3% de los riojanos empadronados no asistió a votar. El Tribunal Electoral informó los datos finales luego de escrutadas el 99,12% de las mesas. Según esos datos el "Sí" obtuvo el 25%, mientras el "No" obtuvo casi el 18%, sobre el 43,95% de ciudadanos que asistió a votar, mientras un 55,3% del padrón no concurrió a emitir su voto (el resto son votos recurridos u observados), sobre un total de 280.699 electores habilitados. De este modo el "Si" obtuvo 70.945 votos y el "No" logró 50.247. Con este porcentaje, el gobierno riojano dio por habilitado el proceso y se dispone a que la mayoría oficialista proceda a enmendar el artículo 120 de la Constitución de la provincia, que define los términos de la reelección, aunque falta fijar fecha para esa sesión.





Chubut no frena las clases ni elecciones



El ministro de salud del Chubut, Adrián Pizzi, aseguró que "las actividades sociales irán recuperándose normalmente durante febrero, por lo que no vemos que la contingencia por hantavirus obligue a la suspensión del proceso electoral ni tampoco postergue el inicio del ciclo lectivo". La definición fue brindada ayer, durante una exposición abierta al público que se realizó en la sala de audiencias de la legislatura del Chubut, ante la presencia de integrantes del superior tribunal de justicia. Los comicios tienen como fecha de las PASO al 7 de abril y las generales para el 9 de junio. El ciclo lectivo 2019 en Chubut empieza el 6 de marzo.