Un feto gigante, el clásico bebé de cartón y carteles a favor de la vida, fueron los protagonistas ayer en el escarpinazo y chupetazo contra la legalización del aborto. Mientras el Senado discutía qué comisiones iban a debatir el proyecto, las agrupaciones pro vida marcharon frente al Congreso para pedir a los Senadores que no aprueben la ley. Un manifestante dijo que buscan "llamar a la reflexión a los senadores que están a favor de la legalización, porque no es la solución. "Esto no es contra de nadie, es a favor de las dos vidas. Este pueblo se siente traicionado por los políticos en estas decisiones que pretenden tomar", aseguraron.