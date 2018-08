En medio de la ola de rumores que se desató luego de los anuncios del presidente Mauricio Macri y la reacción de los mercados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó cambios en el Gabinete de ministros.

"Claramente esa no es la solución en la que está pensando el Presidente. No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando. No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", aseguró el funcionario en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

Ante las repreguntas, el ministro coordinador ahondó: "El fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más rico del mundo tiene un 30 por ciento de pobreza". "Nosotros vemos esto como parte de un proceso de recuperación en un contexto de enorme dificultades estructurales", agregó.

Peña reconoció que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para adelantar los desembolsos no está cerrado. Dijo que el jefe de Estado anunció "una intención" de trabajar en ese sentido con el Fondo Monetario Internacional, organismo que reivindicó su respaldo a la Argentina a través de un comunicado de prensa que se conoció la noche del miércoles.

"Fue una decisión del Presidente la de transmitir eso en forma directa y no a través de trascendidos. Es una decisión política que se toma y que se va a traducir en las próximas semanas con los detalles técnicos", desarrolló.