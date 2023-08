El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, señaló hoy que los postulantes de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, representan "lo mismo" y consideró que la conducción de la coalición opositora "está en manos" del expresidente Mauricio Macri.



"Yo creo que son lo mismo, no veo diferencia entre Larreta y Bullrich. En realidad hay una sola jefatura, que es la de Macri. Está quedando claro en estos días", sostuvo Massa en declaraciones al canal C5N.



Como reafirmación de sus dichos, el ministro de Economía se refirió a las críticas que Macri formuló a la diputada nacional María Eugenia Vidal por el respaldo que le dio días atrás a la precandiatura de Larreta en la interna de la coalición.



Asimismo, afirmó que "frente a la discusión alrededor de la jefatura de Gobierno de la Ciudad van los dos (por Larreta y Bullrich) atrás de Macri a apoyar al primo de Macri el lunes",



"Y en esta cosa de los feudalismos, si mi esposa es candidata en Tigre es feudal pero si el primo de Macri es candidato (en CABA) es republicano", expresó Massa y consideró que es "esta cosa de la doble vara, ¿no?".



"O (el intendente radical, Gustavo) Posse que hace treinta años que gobierna (San Isidro). Pero eso no es feudalismo en la Argentina", añadió.



En otra parte de la entrevista, se refirió a los salarios y dijo que "nosotros en el 2019 llegamos con un compromiso que era recuperar el poder del salario" y afirmó que "tuvimos una caída de 19 puntos en la era Macri.



"Desde mediados de 2022 venimos recuperando cuatro puntos el salario real", expresó y afirmó que "el objetivo es plantear a los trabajadores tomémonos de la mano y hagamos un recorrido mes a mes recuperando un poquito más de lo que perdieron en los últimos seis años".



Massa también fue consultado sobre el Gasoducto Néstor Kirchner y señaló que "el proyecto del gasoducto que Macri tenía y fracasó era un mecanismo en el que lo que hacían era darle un negocio a privados", y señaló que "era negocio para los bancos y no para el Estado argentino".



Massa se mostró hoy a favor de "sostener y ampliar" la "unidad que construimos" en ese espacio político para las próximas elecciones, y pidió "seguir abriendo los brazos" para sumar votos de otros sectores.



"Tenemos que tener la capacidad de que esa unidad que construimos sorprendiendo a todos los sectores políticos la podamos sostener y ampliar", subrayó.



En esa línea, señaló que "tenemos que fortalecer la unidad y seguir abriendo los brazos" para sumar votos de otros sectores.



También criticó a la oposición al expresar que "lo más grave es que hayan planteado que la solución de los problemas de la Argentina es pedirle plata al Fondo" Monetario Internacional (FMI).



"Al gobierno le faltó poner blanco sobre negro qué representaba el acuerdo de (el expresidente Mauricio) Macri con el Fondo", señaló.



Por otra parte, el ministro afirmó que después de las PASO "habrá anuncios" sobre mejoras en el ingreso de los trabajadores y jubilados, iniciativas que no se pueden presentar por la veda que rige hasta el 13 de agosto.



"En el corto plazo hay tres cosas centrales. Una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos; resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos; y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados", expresó Massa.



El funcionario también se refirió a la ley de alquileres y sostuvo que "es una ley que impulsó el macrismo y fracasaron".



"Hay que lograr que el Congreso trate las modificaciones a la ley de alquileres", expresó.



En ese contexto, se mostró a favor de que tenga un marco general, pero que pueda ser regulada por cada provincia según los mercados .



"No es el mismo en Ciudad de Buenos Aires, donde tenés una distorsión adicional por la presencia de (la aplicación de alojamiento para turistas) Airbnb como producto para los turistas, que en el resto del país", explicó.