Definiciones. Por estos días se espera la definición del futuro de Massa. Puede seguir con su meta de llegar a la presidencia o también esperan que ocupe un lugar en Diputados.

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, ratificó ayer el acuerdo con Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista (PJ), derivado en la conformación del Frente de Todos, mediante la publicación de un video en las redes sociales en el que insta a los argentinos a que se vote "otro gobierno".



En tanto, la publicación fue valorada por el precandidato presidencial del espacio, Alberto Fernández, y la postulante a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quienes a su vez lo retwittearon.



En el spot de campaña, que dura alrededor de un minuto, Massa convoca en forma directa y con imágenes a diferentes sectores de la población entre los que se encuentran trabajadores, industriales pymes, estudiantes, científicos, mujeres y jubilados.



"Argentina se merece otro gobierno", es el título, y continúa: "Las pymes invertimos, damos trabajo, pagamos nuestros impuestos y nos merecemos un gobierno que nos apoye". "Las industrias aportamos al país y merecemos un gobierno que apueste a nosotros. Vivimos con lo justo, nos merecemos un gobierno que no ajuste", sostiene la primera parte del video.



Segundos después muestra imágenes de jóvenes y de mujeres en particular bajo la consigna "vamos al frente con la igualdad de género, nos merecemos un gobierno que nos mire de frente". "Dedicamos nuestra vida a generar valor, nos merecemos un gobierno que nos valore, necesitamos poder trabajar", afirma el spot de campaña con imágenes de obreros y trabajadores.



Tras lo cual continúa: "Nos merecemos un gobierno que haga su trabajo, buscamos un futuro de verdad, nos merecemos un gobierno que no nos mienta", suma. Luego le habla a los jubilados: "Aportamos años y años, nos merecemos un gobierno que respete los años".



"Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No te rindas, nos merecemos otro gobierno", concluye Massa quien aparece recién en las últimas dos imágenes, abrazando a estudiantes de la escuela pública y a trabajadores.



Lo más significativo del spot es el cierre, que termina con la firma de las iniciales del Frente Renovador, FR, para completarse con la inscripción Frente para Todos, Todas, Todes. Alberto Fernández coincidió con Massa al sostener: "Sí, nos merecemos otro gobierno", mientras que la expresidenta contó en las redes que le "gustó mucho el video".



La reacción de la expresidenta se convirtió en otro gesto que ratifica el acuerdo del tigrense Massa con el nuevo frente que integran Unidad Ciudadana y el PJ con miras a las elecciones nacionales. Luego del encuentro con Alberto Fernández por estos últimos días, Massa aceptó ser parte del Frente de Todos y difundió el video donde insta a los argentinos a que voten "otro gobierno".



Se espera que Massa pueda definir este miércoles el resultado de su negociación con los kirchneristas, que tiene dos chances principales: una, la de competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) presidenciales y otra, la de encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lo que llevaría a presidir la Cámara Baja, en caso de que los K y el massismo venzan en las elecciones generales de octubre. Télam

Destacado:Camaño y su alejamiento del tigrense

La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, se expresó ayer sobre la decisión del tigrense Sergio Massa de integrar el Frente de Todos junto al kirchnerismo.



En declaraciones radiales, dijo ayer que decidió "tomar otro camino". La dirigente opositora lamentó la estrategia que adoptó el tigrense: "No comparto la decisión para nada. Se lo he dicho, así que estoy tranquila".



Al ser consultada sobre si estaba dolida por el hecho de que Massa haya optado por sumarse al espacio del Partido Justicialista y el kirchnerismo, Camaño manifestó: "Eso lo guardo para mi interior profundo. No voy a hablar de Sergio bajo ningún punto de vista, porque en sus cualidades y valores yo sé que es una gran persona".



La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño afirmó que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner son "los dos protagonistas del fracaso" de Argentina. Dijo que no tiene "ambición por ningún cargo", al ser consultada sobre la posibilidad de que sea candidata a gobernadora bonaerense por Consenso Federal, la fuerza que lleva como fórmula presidencial a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.



"No es algo que lo tenga analizado para nada, pero tampoco tengo ningún tipo de ambición por ningún otro cargo. Voy a tratar de colaborar en el lugar donde más se me necesite, como organizar el comité de campaña. Yo no ejerzo la política como una cuestión que tiene que cubrir ambiciones personales", dijo Camaño.