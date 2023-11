En el tramo final de la campaña rumbo al balotaje del domingo 19, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, destacó ayer que quiere "encarar una nueva etapa en transparencia y ética política", afirmó que impulsará "la nueva ley de Ética" y propondrá que la Oficina Anticorrupción la lidere un representante "del principal bloque opositor".

"Queremos tener un Estado eficiente, controlado y transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas", señaló Massa al participar de una mesa de trabajo con referentes de universidades nacionales, ONGs, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil para el compromiso con la transparencia y la democracia.

En el evento, que se hizo en el Hotel NH City, a media cuadra del Cabildo, Massa sostuvo que "me parece central definir un primer concepto, que es que lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos". En este sentido, enfatizó: "Tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, el control del gasto y la transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional".

En la presentación, Massa señaló que va a impulsar la nueva Ley de Ética y manifestó que "es muy importante porque fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no sólo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en materia de eficiencia y control de la cosa pública". Además, afirmó que "el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia" sería "que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor", porque "es una forma de transferir y compartir responsabilidades".

"Quiero que cada argentino pueda controlar online las cuentas del Estado de manera permanente, desde su celular", expresó y se mostró a favor de "trazabilidad de la oferta utilizando la tecnología blockchain y además mecanismos ciegos para que no exista contacto entre el contratante y el contratado. Ese es otro gran mecanismo sobre el cual muchas veces se producen los hechos de corrupción".

"Me parece que lo que tenemos que hacer es mostrar que la construcción de unidad tiene la vocación también de abrir la participación, tiene la vocación de controlar, y de ejercer de manera evidente y firme su tarea de control como parte de la tarea de la oposición", dijo.

"La idea es que, además, en el caso de la ley de bien restituido, que lo recaudado sirva no solamente para el financiamiento de una fuerza federal que articule la investigación de estos delitos, sino para el fortalecimiento de lo que son nuestras fuerzas de seguridad, nuestros mecanismos de control", sostuvo.

Massa también destacó que "el tema transparencia nos obliga a nosotros más que a otras fuerzas políticas porque es uno de los grandes temas que aparece como un pendiente permanente frente a la sociedad". "Muchas veces falta de planificación, falta de acumulación de políticas domésticas y de políticas internacionales por parte del país también es corrupción. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra agenda del trabajo", advirtió.

En sintonía con Lula

Sergio Massa agradeció ayer el apoyo del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para el balotaje del domingo y remarcó que "es muy importante que sigamos trabajando como hasta ahora en defensa de la democracia y de las relaciones de nuestros países".

> Confirmado: Lavagna vota por Massa

El exministro de Economía Roberto Lavagna anunció ayer que votará al postulante de (UxP), Sergio Massa, en el balotaje del domingo, tras advertir que hay que "buscar Gobiernos de unidad nacional para un conjunto de temas claves".

En un hilo de tuits, Lavagna manifestó la necesidad "esencial" de "cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un centro progresista" que "atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente".

"Es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita, y en mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa", expresó.

No obstante, advirtió que "gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante", ni "creer que todo empieza de cero como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre". "Gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible", remarcó Lavagna.